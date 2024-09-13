FM財自 | 期權倉位的迷思

提起期權，很多人就以為必要學的是看期權倉位，學懂期權之後，就可以從中研究期權倉位的變動，估計市場的方向，這是十多年前開始很多人以為很有用的方法，並不斷學習，從期權call put 的成交及未平倉變動中，可猜測到大戶的部署，結果呢？

例如恒指的期權，因為波幅造就了累積下來的價外行權價的未平倉合約多，而不是因為未平倉合約多，而恒指會在波幅範圍內波動，但信徒們以為是大戶的部署，樂此不疲，將偶然成功當作是秘密武器，說果為因。

偶然出現異常大成交量，就有人道聽塗說是大戶部署的方向，也很多人問過我是否是出單向走勢的徵兆，我只能回答：自己試試就知道了。

因為交易市場必須親身試過多次，統計下來才知道是否恆之有效，說更多也沒用，在或然率當中不是漲就是跌，總有一半的機率是對的。

恒生指數期權每200點一個strike price，指數不是漲就是跌，總會在一個200點範圍間轉折，讓人不斷沉迷在「很準確」的迷思中，錯誤時又陷入不斷「尋找」，永遠以為大戶操控市場，可從期權各行使價的變動得到一些痕跡，過度依賴倉位變動估方向，而陷入不斷輪迴的死局。

或許有某些股票的 Call 或 put，某行使價出現異常大額成交，這代表大戶的新部署嗎？

這期權一定是 Long 嗎？不可以是 Short ？也可能是利用期權對沖股票，更常見的是輪商用期權來對沖Call put 輪或牛熊證，或是銀行股票掛鉤ELN等，背後的原因是什麼？

10多年前，身邊戰友就有多位非常沉迷於期權倉位變動來判斷方向的交易員，3～4年後就已全部離開市場，是他們個人的學藝不精嗎？或是根本走錯路了？

Option Jack