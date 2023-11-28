FM財自 | 期權到期不平倉會如何？

在網上有不少朋友問我關於期權的問題，大部份真的很難簡單回答，因涉及太廣泛的不同情況，非三言兩語可解析。
問題簡單但答案卻一點都不簡單。
例如：有人問我期權到期日時不平倉會如何，是否自動結算？
1，是美式期權或歐式期權呢？
2，是long或是short 呢？到期時股價或指數處於價內 或價外呢？
3，到期日的收市股價處於價內多少％呢？
都有不同答案，在問題沒說清楚前根本不能回答，絕非 三言兩語可回覆，所以有時別怪我已讀不回。
1， 美式或歐式期權如到期時處於價外，可不必平倉，歐式期權回以$0值來結算，美式期權會直接放棄，隔天持倉自動消失。
2，如果到期日處於價內時，歐式期權例如指數，會直接用指數的結算價及行使價之間的價差來平倉。
如果到期日相關資產是美式期權，例如股票期權，股價處於價內時Short會被行使，變成買入正股或沽空正股，若真的忘記而被行使，杯行使後的隔天作反向平正股倉即可，所有期權在到期日後會自動消失。
3，若處於價內的美式期權，例如港股的股票期權long倉，最後交易日的收市價與行使價，超過1.5%時，也會被行使，這是港交所的機制，是為了保障價內的long call或long put 的投資者，在有內在值時，而又忘記在最後交易日平倉的風險。
以上簡單三點可能就有不少新手期權投資人會看得模糊 ，所以期權表面簡單，但涉及的因素眾多，例如每張合約值與正股是否不同 、引伸波幅影響期權價的高低、遠近月份的高低槓桿、Delta及實際槓桿的計算、股份公佈業績前的引伸波幅高低...等等，並非簡單的期權計算機可解析一切。
Option Jack