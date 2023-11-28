FM財自 | 期權到期不平倉會如何？

港交所有機制保障投資者忘記在最後交易日平倉的風險 （資料圖片）

在網上有不少朋友問我關於期權的問題，大部份真的很難簡單回答，因涉及太廣泛的不同情況，非三言兩語可解析。

問題簡單但答案卻一點都不簡單。

例如：有人問我期權到期日時不平倉會如何，是否自動結算？

1，是美式期權或歐式期權呢？

2，是long或是short 呢？到期時股價或指數處於價內 或價外呢？

3，到期日的收市股價處於價內多少％呢？

都有不同答案，在問題沒說清楚前根本不能回答，絕非 三言兩語可回覆，所以有時別怪我已讀不回。

1， 美式或歐式期權如到期時處於價外，可不必平倉，歐式期權回以$0值來結算，美式期權會直接放棄，隔天持倉自動消失。