FM財自 | 期權最忌先入為主的概念

很多跨式spread期權策略，其實根本不適合美式期權，可能是某些初學習期權時的投資者，道聽途說誤以為一定要用spread 才是高手。 先分析Debit call spread的細節，例如買一個比較近股價行使價的Call，再賣出一個距離股價稍高（遠）的行使價call，一買一賣中間行權價（strike price）有差價，再扣除總期權金的凈支付，就是最大利潤，而兩個行權價的期權金的凈支出，就是最大損失。 舉例：long call 380 騰訊 @ 15.5元，Short call 390 騰訊@ 12.0元，8月到期的期權，凈支付期權金＄3.50元（15.5-12) 每張100股即每套的最大損失是$350元，到期時股價在390之上的話，最大利潤是每股：390－380－3.50＝6.5元，或每100股（每張）650元，平衡點在383.5。

若是的 Debit put spread 則相反方向 行使價距離可自行調節，月份可選擇遠近，例如400配420元，或，410配430…12月。 問題在於經常有很多投資人，在股價漲時，對方向而浮動利潤出現了，但未到期或未超越行使價，他們就想提早獲利平倉，最大利潤本來已經不多，再提早平倉，又少了一截，而且因兩個行使價，必須同時平倉，多了一重價差成本。 其實如果打算在過程中平倉，為何不做簡單的long 呢？ 簡單一個行使價long call，數量少一些，最大虧損金額接近，上升時利潤增加，又可以分幾個（預排價）期權價位來平倉，這不就簡單多了？

股票期權因為是美式期權，有提前被行使的困擾，用回以上例子，例如騰訊升至400元，未到期前已經處在價內，更大的困擾是有些證券商在接近到期時，會狂催你平倉或簽定放棄行權合約等，因為有些股票戶口不能沽空，最後交易日甚至會強制平倉其中一個價內的，怕你到期不平而沽空或買入股份不夠全額，不容易放到最後到期日收市前賺盡，或兩個行權價到期日一起行使，行使又要另外收費及支付買賣股票的稅金。 若深入價內，有機會被提前行使short，而收到通知再主動行使自己的long倉對沖，又會面對T+1的時差。