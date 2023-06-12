FM財自 | 本週內外公佈多項經濟數據

上週恒指就日內表現而言，筆者會以「搖擺不定」來描述，於五個交易日曾有四日一度出現跌市。不過就收市表現而言，卻見結果不俗，皆因有四日高收。以上走勢反映好淡爭持激烈，日內曾見跌代表賣方反撲積極，不過最終未能取得持續優勢，證明上週買方動力偏強。特別見於最近三日 (6月7至9日) 錄得三連升，並於周五 (6月9日) 收報19,389點，除了是5月24日以來最高收市位，亦是期內首度收高於19,300點。於6月8日發佈市評文章時已表示，19,300點為現時枯榮分界的重要參考。

倘若6月8及9日也未能收高於19,300點，應有恒指繼續「缺乏方向」的心理準備。如今終見突破收市，看來有突破於18,500至19,300點橫行區的勢頭。當然，恒指現水平較19,300點高出不足90點，所以斷言本週必會續升言之尚早，至少還要觀察今日 (6月12日) 表現，仍見收高於19,300點，才可對後市走勢感樂觀。現時筆者依然在意大市成交金額情況，最近三日均低於900億港元，年初至今只有三日成交額在800億元以下，分別是5月2、3和16日，其中5月2和3日為內地假期港股通關閉，成交偏少可以理解。

而5月16日成交額則約784億元；但此交易日前後附近的日子，成交額卻在950億元以上，不像如今成交額是連續三日處於偏低水平。要是成交額本週繼續在900億元以下，就算恒指再升，也不會走得太遠，觀考5月23和24日的下跌裂口，介乎19,304至19,363點，現為19,389點高於裂口頂部19,363點，視為已回補裂口。參考5月19日以來，高位見於5月22日的19,806點，較周五收市位高出408點，故此若成交額不增加，面對上升動力不足，或於19,800點附近便止步，畢竟本週市場關注多項內地及外圍公佈的經濟行情。

美國通脹有望再進一步回落

香港時間6月13日晚上8:30美國公佈5月份居民消費價格指數 (CPI)，4月為4.9%，由去年7月的8.5%計起，經已連續十個月CPI見回落，暫看5月數據進一步回落機會大，筆者預期會介乎4.5%至4.2%。若推斷正確，聯儲局考慮繼續加息的機率將銳減。香港時間6月15日凌晨2:00會公佈議息結果，現時預期不加息機率逾七成；但7月加息1/4厘則逾五成，相信現屬審慎估計，若然CPI公佈數字真的在4.5%或以下，7月也不加息機率應會由現約三成見顯著增加。另一關注行情是6月15日將公佈的多項內地經濟數據。

數據包括5月份固定資產投資、工業增加值，以及社會消息品零售總額等，相信焦聚落在後者，對內地將來的內需走向有啟示，3月和4月分別錄得同比增長10.6%和18.4%，增速顯著提升，但由於上月公佈的內地CPI和PPI數字均低過市場預期，市場關注5月零售增速會否有所減慢。人民銀行預期CPI在下半年有望步回升，至12月的同比升幅達1.0%以上；但筆者想指出去年5至11月數據都在2.1%或以上，12月也有1.6%，故此要是預期12月只是在1.0%以上，通脹增速未免偏低，所以現時港股走勢良好，可是礙於本週有多項經濟行情發佈，留意恒指靠近19,800點會否受阻。