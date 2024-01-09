FM財自 | 本週CPI關鍵美股首季去向

波音（BA）在美股早段急挫，是跌幅最大的道指成份股，拖低昨晚（1月8日）道指期貨再跌穿上週五低位，因旗下737 MAX9客機上周五的意外，被美國聯邦航空管理局下令暫停飛涉事型號的客機，以便進行安全檢查，股價收市跌逾8%，收在229元。

另一邊的納指100，迎來2024年開局的明顯回升，英偉達（NVDA）傳計劃在第二季開始量產 一款為中國設計的人工智能(AI)晶片，以符合美國的出口規定，股價開市已突破歷史新高，收市狂漲6.43%，至522.53美元收市，盤後更升至527元，另外亞馬遜和 Alphabet 也分別上漲 2.66%和2.29%，使得納指100狂漲343點或2.11％，是去年11月中以來最大單日升幅；道指早段雖被拖累下跌，尾段淡倉回補倒升217點，標指升66大點，皆收在全日高位附近。