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FM財自
2024-01-09 12:20:42

FM財自 | 本週CPI關鍵美股首季去向

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美國周四將公布消費物價指數CPI （資料圖片）

美國周四將公布消費物價指數CPI （資料圖片）

波音（BA）在美股早段急挫，是跌幅最大的道指成份股，拖低昨晚（18日）道指期貨再跌穿上週五低位，因旗下737 MAX9客機上周五的意外，被美國聯邦航空管理局下令暫停飛涉事型號的客機，以便進行安全檢查，股價收市跌逾8%，收在229元。

另一邊的納指100，迎來2024年開局的明顯回升，英偉達（NVDA）傳計劃在第二季開始量產 一款為中國設計的人工智能(AI)晶片，以符合美國的出口規定，股價開市已突破歷史新高，收市狂漲6.43%，至522.53美元收市，盤後更升至527元，另外亞馬遜和 Alphabet 也分別上漲 2.66%2.29%，使得納指100狂漲343點或2.11％，是去年11月中以來最大單日升幅；道指早段雖被拖累下跌，尾段淡倉回補倒升217點，標指升66大點，皆收在全日高位附近。

美股1月開局回跌4天後終見回升

美國本周四將公布被視為通脹指標的消費物價指數CPI，市場估計按年升3.8%，是20215月以來最低。

美國股市2024年的開局回跌4天後終迎來明顯回升，市場等待CPI數據以確定美聯儲2024年何時開始降息，通脹是否已完全受控，會否像2022年初般，股市之後還有一段跌幅，從歷史高位回跌？

所以本週公布的美國CPI及稍後的當月生產者價格指數PPI，都有可能成為決定2024年初是否2022年初的翻版。

港股方面，2024年開局以來連跌5天，今天 恒指情況也沒有好轉，儘管昨晚納指狂升也未來帶來激勵，中午收市前，恒指仍然徘徊於16300點附近，雖然開局只有一星期，不過筆者估計今年全年恒指的高低波幅，可能是歷來最低，即是今年的上下波幅百分比計算會破歷史新低。

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