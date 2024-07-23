FM財自 | 業績前引伸波幅急升

Tesla即將於周二（7月23日）美股收市後公布第二季業績，市場預期收入246億美元按年跌1%，經調整後的純利22億美元跌31%。

不過市場焦點放在無人駕駛的士何時推出、新車推出時間及在中國推出0利率分期買車計劃的成效等。

Tesla行政總裁馬斯克透露，明年將小規模生產人形機械人Optimus，並有望在2026年大規模生產，昨晚（7月22日）股價在業績前激漲5.1％，收在251.51元，今晚是業績倒數前夕，Tesla各期權到期日的引申波幅必定急升，其實從上週五開始，業績前3天引申波幅已在上升，而不會等到業績前的最後倒數才急漲，尤其是本週五到期的期權（0726） 下週到期甚至月及季期權的引申波幅也會被拉高。