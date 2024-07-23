FM財自 | 業績前引伸波幅急升

Tesla即將於周二（7月23日）美股收市後公布第二季業績，市場預期收入246億美元按年跌1%，經調整後的純利22億美元跌31%。
不過市場焦點放在無人駕駛的士何時推出、新車推出時間及在中國推出0利率分期買車計劃的成效等。
Tesla行政總裁馬斯克透露，明年將小規模生產人形機械人Optimus，並有望在2026年大規模生產，昨晚（7月22日）股價在業績前激漲5.1％，收在251.51元，今晚是業績倒數前夕，Tesla各期權到期日的引申波幅必定急升，其實從上週五開始，業績前3天引申波幅已在上升，而不會等到業績前的最後倒數才急漲，尤其是本週五到期的期權（0726） 下週到期甚至月及季期權的引申波幅也會被拉高。
港股持續力弱
另外Google同樣會在盤後公佈業績，市場預期業績穩健，焦點放在下季度的指引，google週一股價升2.2％在183.35， google同樣在公布業績前，各不同到期的期權引申波幅（IV）急漲，越近到期日的IV越高，而明早盤後公布了業績後，無論股價升跌方向，業績後的週三晚開市後，引申波幅必會急跌，所以想在業績前賭單邊方向long call 或long put輸有限博倍數的投機者，還要考慮即使方向對了，幅度是否能抵消IV的下調。
港股方面，昨天早段恒生指數跌破波段新低至17314，10時後回升，並倒升218收在17636。
然而今天（0723）又回跌一些，中午收市前恒指徘徊在17620附近，微升微跌之間，科指昨天是反彈的動力，今天又力弱中午收市前下跌30點，港股名符其實的破底炒底，反彈平倉的節奏，只能短炒。