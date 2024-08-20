FM財自 | 業績前long 不如業績後long

美國三大指數周一全線上升，美匯指數跌至今年低，標指及納指連升第8天，美股百花齊放，標普500所有板塊皆升，市場關注本周五Jackson Holes聯儲局年會上聯儲局主席鮑威爾的發言，道指周一晚升236點收在40,896點，標指升54大點在,點，NDX納指100尾段抽升，再破7月底以來新高升257點至19,766點全日高位收，是自兩周前的黑色星期一以來的連續第11天向上破前一天的高位。
美股指數這種升勢相信在這星期稍後會出現震盪，追升容易被小幅度回調震死，做空容易被夾，這種情況順向或反向皆適合以期權來部署。
港股方面跟隨美股的狂升，恒指連日上漲，過去兩星期的交易日中，即使經常從高位回落，隔天再升的節奏，昨晚夜期時段恒指期貨再破波段新高，市場終於出現一片喝采聲，用價值回歸，甚至牛市重臨來形容港股，然而今天恒指高開倒跌，雖然幅度不大，卻給市場氣氛一個冷靜時分。
今明兩天港股有多隻藍籌股會公布業績，業績前的股票期權引申波幅皆升，很難用long來賭業績後的方向，不如業績後long，無論股價先跌或先升，業績後IV必回跌，若幅度不太大的話，可以long來博方向，就像上周五（16日）阿里巴巴公布業績後，IV回跌以long call部署，一天之隔的周一（19日）巴巴高位時最多就有近3倍的回報，而京東業績後直接Gap up急升，雖然IV回跌，但這種情況就很難再用long來追勢了。