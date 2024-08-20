FM財自 | 業績前long 不如業績後long

美國三大指數周一全線上升，美匯指數跌至今年低，標指及納指連升第8天，美股百花齊放，標普500所有板塊皆升，市場關注本周五Jackson Holes聯儲局年會上聯儲局主席鮑威爾的發言，道指周一晚升236點收在40,896點，標指升54大點在,點，NDX納指100尾段抽升，再破7月底以來新高升257點至19,766點全日高位收，是自兩周前的黑色星期一以來的連續第11天向上破前一天的高位。

美股指數這種升勢相信在這星期稍後會出現震盪，追升容易被小幅度回調震死，做空容易被夾，這種情況順向或反向皆適合以期權來部署。