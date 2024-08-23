FM財自 | 業績後的股份

昨晚（0822) 道指早段最多曾升近140點，納指（NDX）早段升過100點，最高19939，是自8月5日低位回升以來，連續第13天升破前一天高位，適逢NDX 2萬關前，市場終出現顯著的向下調整，此前市場本關注於美國聯儲局主席鮑威爾，將於Jackson Hole全球央行年會中發表的講話，而盤前美國8月製造業PMI跌至48，稍低於預期，及上周新申領失業救濟人數回升至23.2萬人但符預期。
正式開市時段美股3大指數再破波段頂後回落，但這天不再是回跌一小段，而是比較顯著的下跌尤其是納指，納指100跌333點收在19491，標普500收報5570點，跌50大點，科技股領軍向下，金融股摩根大通和美國運通升近1%，是表現最好的2隻道指成份股。美國2年、10年及30年期國債孳息率升逾8個基點。筆者前文寫美股可能提前於週四晚出現波動，不必等到週五的Jackson Hole會議。
平安保險早段低開
港股方面本週多隻藍籌公布了業績，繼昨天的瑞聲科技、小米及友邦業績後急升之後，今天有平安保險、百度及網易，百度跌近6%、網易跌13%，均出現業績後首日的單邊方向，而平保早段低開在34元最低33.8元，業績後平保期權IV急跌，股價卻倒升，今天（0823）早段已升破週初高位35元，隨後更升至一個月以來高位35.5元之上，所以筆者前文寫，業績前long 不如業績後long，可大幅降低long錯方向及iv回跌的風險，不過業績後追方向，雖然iv回跌，卻有時會錯過 Gap up或gap down的大幅度單邊優勢。
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