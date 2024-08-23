FM財自 | 業績後的股份

昨晚（0822) 道指早段最多曾升近140點，納指（NDX）早段升過100點，最高19939，是自8月5日低位回升以來，連續第13天升破前一天高位，適逢NDX 2萬關前，市場終出現顯著的向下調整，此前市場本關注於美國聯儲局主席鮑威爾，將於Jackson Hole全球央行年會中發表的講話，而盤前美國8月製造業PMI跌至48，稍低於預期，及上周新申領失業救濟人數回升至23.2萬人但符預期。

正式開市時段美股3大指數再破波段頂後回落，但這天不再是回跌一小段，而是比較顯著的下跌尤其是納指，納指100跌333點收在19491，標普500收報5570點，跌50大點，科技股領軍向下，金融股摩根大通和美國運通升近1%，是表現最好的2隻道指成份股。美國2年、10年及30年期國債孳息率升逾8個基點。筆者前文寫美股可能提前於週四晚出現波動，不必等到週五的Jackson Hole會議。