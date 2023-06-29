FM財自 | 正向及負向因素抗衡 恒指走向仍在醞釀確立

恒指於6月19至26日錄得五連跌，累跌近1,250點 (20,040 → 18,794點) 後，過去兩日 (6月27及28日) 則見二連升，有望擺脫之前跌勢。現時值得從技術走勢及基本因素作考量，分析後市是否真的可感樂觀。留意6月21和23日之間見下跌裂口，頂部為19,174點，高於恒指昨收19,172點，證明還未完成「補裂口」。另想指出6月20和21日之間亦見一個下跌裂口，介乎19,377至19,504點，反映現要完成兩次「補裂口」，恒指收高於19,500點，方能確認港股後市仍有上升空間，現看恒指要續升言之尚早。

港股處於偏弱狀態

再看移動平均線，恒指收市位低於7天線或以上，即恒指現處普遍平均線以下，為後市未許樂觀的另一訊號。主流反映短期走向的平均線為10天和20天線，雖見10天線在上，是快線高於慢線，解讀為後市可看好；惟也應留意10天線在下移，代表就算恒指只是在橫行，10天線跌破20天線僅時間問題，屆時視為利淡訊號出現，意味著現看10天線與20天線的互動，便斷言看好後市，理據絕不充份。另看稱為「牛熊分界線」的250天線，自6月21日起收於其下，港股處於熊市的偏弱狀態。

恒指或繼續欠方向

而按6月28日恒指收市位計算，250天線處於19,508點，連同上述「補裂口」分析，證明19,500點為短期重要參考位置。至少見連續兩天恒指上破收市，理解為港股處於牛市狀態，才可進一步看7月有力挑戰20,000至20,200點。否則，恒指視為繼續缺乏方向，主要波幅區間維持在18,800至19,500點。至於基本因素，首要仍看美元兌人民幣走勢，6月27日人民幣曾見回升，一度見在岸價報7.2060，較6月26日收報7.2364，人民幣上升超過0.42%。不過人民幣貶值壓力未減，香港時間截至晚上9:00報7.2476，較6月26日的7.2364，經已高逾0.15%。

人民幣逾十四年低

這意味著人民幣再創近期新低，現已回到去年11月10日水平，去年最高收報7.3015 (見於10月31日)，屬當時同期，較7.2476相距不足0.75%，代表人民幣短期創2008年以來新低機會大，事隔接近十四年半，將回到金融海嘯以來最低水平。然而，昨日下午4:00港股收市時在岸價報7.2365，經已低於6月26日的7.2364，恒指昨日仍見微升24點，足見港股存在正向因素，與上述人民幣貶值的負向因素抗衡。留意6月27日人民幣回升時，港股開市還不到15分鐘，從上午9:40的7.2375，至上午9:41的7.2295，反彈超過0.11%。

當時總理正於天津舉行的世界經濟論壇進行演說，強調完全有信心和能力在較長周期內，推動中國經濟，在高質量發展的軌道行穩致遠；並將擴大內需潛力、激活市場活力、推動高水平對外開放等方面，推出更多更務實、更有效的舉措。總理亦預計第二季度經濟增長，將會快於第一季的。全年有望實現原來年初確定的經濟增幅百分之5左右的目標。相信市場憧憬7月內地有利好經濟措施出台，除了帶動當日人民幣略見反彈，亦為現時港股走向提供正向因素，故此即或恒指於今、明兩日未見起色，仍可憧憬7月能企穩在19,500點之上，令「七翻身」在望。