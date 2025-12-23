FM財自 | 每年年底的交易員都在做甚麼？

12月份美股市況激烈震盪，港股低殘，很多人都說基金佬提早收攏，趁聖誕節提前渡假去了，過了元旦假期後，才慢慢回到崗位工作。對於在職的金融機構從業員們，例如窩輪、牛熊證市場的策劃、精算、分析及券商的從業員們來說，他們只要做好份內的工作便可交代過去，因為他們都沒有自己用槓桿持有股份或以衍生工具的持倉，沒有包袱，可輕鬆出遊，2016年之前我也是這樣。

其實現今的基金經理人很重視年底年初的市況。

自從2016年初之後，每年我必緊守崗位，因為可能全年利潤目標的一半就在年初幾天產生，或將改寫明年全年的績效...