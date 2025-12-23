FM財自 | 每年年底的交易員都在做甚麼？

12月份美股市況激烈震盪，港股低殘，很多人都說基金佬提早收攏，趁聖誕節提前渡假去了，過了元旦假期後，才慢慢回到崗位工作。對於在職的金融機構從業員們，例如窩輪、牛熊證市場的策劃、精算、分析及券商的從業員們來說，他們只要做好份內的工作便可交代過去，因為他們都沒有自己用槓桿持有股份或以衍生工具的持倉，沒有包袱，可輕鬆出遊，2016年之前我也是這樣。
其實現今的基金經理人很重視年底年初的市況。
自從2016年初之後，每年我必緊守崗位，因為可能全年利潤目標的一半就在年初幾天產生，或將改寫明年全年的績效...
看完下方的每年年底年初的表現，或會改變你對人云亦云的態度。
2016年第一個交易日跌600點，之後一段超過3千點的跌幅。
2017年由第一個交易日起，一路漲到年底。
2018年第一個交易日升600點，之後更是3000餘點的漲幅，寫下恒指歷史新高後回跌至年底。
2019年由25000漲到30200，持續近4個月。
2020年斷了連續4年的效應。
2021年年初效應再度發揮，延續年底的連升多天，年初又是3000點的漲幅，最高至31000點之上。
錯過最佳買入時機
2022年是美股的年初效應，首幾個交易日道指標指再創歷史高位後，結束牛市開始一段熊市跌浪...
2023年初，第一個交易日跌至19313最低，之後狂升，升至1月27日的22700，之後又一路跌至年底。
2024年初，第一個交易日開市即挫，跌浪延續至1月22日的低位14794，之後一路向北，結束熊市開始牛市。
2025年初，第一個交易日向下，跌至1月15日低位18671，之後一路向北至今。
這些是否對年底及明年初的部署更有啟示？
12月中開始若提早收爐，清光股票，那麼就錯過了過去4天美股港股的連升行情了，到明年初才部署？可能已經連升多天，就像是2017年年底及2020年底至隔年的年初般，錯過最佳買入時機之餘，再追高變成摸頂的狼狽。
簡單概括來說，統計過去9年的年底至年初，相當有啟示作用，歷年的一月初可能有一波末端的升跌，延續至1月中過後見全年高低位的機率很高，這才是重點。
Option Jack