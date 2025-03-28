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FM財自
2025-03-28 12:30:22

FM財自 | 每逢週五恒指波幅必大

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連續多個星期五港股均有特大波幅變動。(資料圖片)

連續多個星期五港股均有特大波幅變動。(資料圖片)

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連續多個星期五港股均有特大的波幅變動，先回看自2月7日開始的每個星期五，恒指皆出現讓人驚嘆的漲跌幅，統計恒指在過去連續8個星期五的漲跌點數及特色如下：

2月7日：升241點，破波段新高

2月14日：升805點，破波段新高

2月21日：升900點，破波段新高

2月28日：跌777點

3月7日：跌138點，早段破波段頂

3月14日：升497點，但未破波段頂

3月21日：跌530點

3月28日：中午收市跌210點

下周一交易日多頭持倉須慎防

筆者3月初開始留意到這節奏，暫時所見，今天（0328）的跌幅比對過去細少很多，除非下午再放大跌幅，但今天(0328)早段從升近200點，日高在23755，至中午收市時倒跌210點在23368。高低波幅逾450點。

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統計這個星期過去多天，恒指夜期皆升，之後在正式交易日皆打回原型，昨晚夜期如是，今天又由升轉跌。另外今天乃3月期貨及期權結算日，情況有些像2月27日，同樣是結算日，2月27日的日線圖呈現十字星，結算日後隔天2月28日，急挫700餘點，若按照上月的節奏，下一個交易日即下周一，可能會跌破盤整了一個星期的區間底部，多頭持倉須慎防。

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