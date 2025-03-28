FM財自 | 每逢週五恒指波幅必大

連續多個星期五港股均有特大的波幅變動，先回看自2月7日開始的每個星期五，恒指皆出現讓人驚嘆的漲跌幅，統計恒指在過去連續8個星期五的漲跌點數及特色如下：

2月7日：升241點，破波段新高

2月14日：升805點，破波段新高

2月21日：升900點，破波段新高

2月28日：跌777點

3月7日：跌138點，早段破波段頂

3月14日：升497點，但未破波段頂

3月21日：跌530點

3月28日：中午收市跌210點

下周一交易日多頭持倉須慎防

筆者3月初開始留意到這節奏，暫時所見，今天（0328）的跌幅比對過去細少很多，除非下午再放大跌幅，但今天(0328)早段從升近200點，日高在23755，至中午收市時倒跌210點在23368。高低波幅逾450點。