FM財自 | 法興︰輪證佔大市成交比例跌 美股窩輪關注度則增

美股屢創新高之際，本港投資者亦對美股的興趣日漸濃厚，有見及此，法興最近推出一系列美股窩輪，覆蓋納指七雄以及AMD在內共8隻美股，並預期下半年美股相關輪證發行及成交將大幅增加。
受惠於人工智能（AI）概念熱潮，法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指，投資者對納指牛熊證的關注度持續上升。法興共發行了24隻美股個股窩輪，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏亦表示，納指七雄上市期權引伸波幅反覆上升，考慮到有機會提高投資潛在回報、分散投資組合風險及對沖美股資產風險等因素，未來投資者在港股交易時段買賣美股或美股相關產品將愈來愈普遍，預期下半年美股窩輪發行量和成交量將顯著增加。
目前香港交易所(0388)衍生權證相關資產(除港股外)的名單共有10隻，包括法興所覆蓋的納指七雄，即超微半導體(AMD)、蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Fb母企Meta、微軟(Microsoft)、英偉達(Nvidia)、特斯拉(Tesla)，另外兩隻為拼多多(PDD)及Shopify。
周翰宏解釋，餘下2隻個股目前在港股時段的交投量不大，因此暫未有相關產品發行，未來選擇發行的窩輪則繼續主打科技股。
上半年市況表現方面，蔡秀虹表示，上半年窩輪、牛熊證及總體輪證佔大市成交比例均下跌。投資者集中部署恒指相關輪證，今年上半年，恒指窩輪成交佔整體窩輪成交量超過40%，恒指牛熊證佔整體牛熊證成交量更高達92%。