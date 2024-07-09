FM財自 | 法興︰輪證佔大市成交比例跌 美股窩輪關注度則增

美股屢創新高之際，本港投資者亦對美股的興趣日漸濃厚，有見及此，法興最近推出一系列美股窩輪，覆蓋納指七雄以及AMD在內共8隻美股，並預期下半年美股相關輪證發行及成交將大幅增加。

受惠於人工智能（AI）概念熱潮，法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指，投資者對納指牛熊證的關注度持續上升。法興共發行了24隻美股個股窩輪，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏亦表示，納指七雄上市期權引伸波幅反覆上升，考慮到有機會提高投資潛在回報、分散投資組合風險及對沖美股資產風險等因素，未來投資者在港股交易時段買賣美股或美股相關產品將愈來愈普遍，預期下半年美股窩輪發行量和成交量將顯著增加。