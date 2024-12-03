熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
FM財自
2024-12-03 12:25:02

FM財自 | 波幅指數 VHSI 不是恐懼指數

分享：
恒指的 VHSI 漲跌代表著期權 iv (引申波幅）的升跌。(資料圖片)

恒指的 VHSI 漲跌代表著期權 iv (引申波幅）的升跌。(資料圖片)

adblk5

別被市場的新聞標題解讀所誤導了，記得兩年前，2022年恒指一路下跌破底，有讀者問我，為何指數下跌，波幅指數 VHSI 不漲，不少股份 put（賣權） 也在低 iv（引申波幅）的情況下破底。其實 VHSI 並非下跌才會漲，也不是什麼恐懼指數，而恒指的 VHSI 漲跌代表著期權 iv (引申波幅）的升跌，看9月底10月初港股狂升 VHSI 跟著狂升，108日及118日開始恒指兩次急速回跌時，VHSI 狂跌，很多人才明白，原來...

香港交易所對於恒指波幅指數的官方定義是：

恒指波幅指數量度股票市場30個曆日的預期波幅，並以香港交易所買賣的即月及下月恒生指數期權的價格計算，恒指波幅指數是引申或預期的波幅並以百分點報價。

adblk6

換句人話來簡單說明，VHSI 是近月的 ATM 恒指期權的 iv 及下月恒指相同 strike price  iv 作比較而得出的％。

下跌時 iv 不太升

在過去3年的失落週期當中，有一個特色就是下跌時 iv 不太升，因為恒指下跌浪時呈現慢跌，高低波幅未有明顯放大的情況所致；另外一個特色是 put 的 iv 低過 call iv，尤其是在個別股份上，因為過去三年經常在慢跌途中，突然出現急漲的次數較多所致，這與過往（2021年前）牛市的市場情況不一樣，甚至可說是剛好相反，所以造成過往高勝算的技術分析失效，所以我經常說：失落週期炒失落，追高追低很難贏。

Option Jack

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 