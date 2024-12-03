FM財自 | 波幅指數 VHSI 不是恐懼指數

別被市場的新聞標題解讀所誤導了，記得兩年前，2022年恒指一路下跌破底，有讀者問我，為何指數下跌，波幅指數 VHSI 不漲，不少股份 put（賣權） 也在低 iv（引申波幅）的情況下破底。其實 VHSI 並非下跌才會漲，也不是什麼恐懼指數，而恒指的 VHSI 漲跌代表著期權 iv (引申波幅）的升跌，看9月底10月初港股狂升 VHSI 跟著狂升，10月8日及11月8日開始恒指兩次急速回跌時，VHSI 狂跌，很多人才明白，原來...
香港交易所對於恒指波幅指數的官方定義是：
恒指波幅指數量度股票市場30個曆日的預期波幅，並以香港交易所買賣的即月及下月恒生指數期權的價格計算，恒指波幅指數是引申或預期的波幅並以百分點報價。
換句人話來簡單說明，VHSI 是近月的 ATM 恒指期權的 iv 及下月恒指相同 strike price 的 iv 作比較而得出的％。
下跌時 iv 不太升
在過去3年的失落週期當中，有一個特色就是下跌時 iv 不太升，因為恒指下跌浪時呈現慢跌，高低波幅未有明顯放大的情況所致；另外一個特色是 put 的 iv 低過 call 的 iv，尤其是在個別股份上，因為過去三年經常在慢跌途中，突然出現急漲的次數較多所致，這與過往（2021年前）牛市的市場情況不一樣，甚至可說是剛好相反，所以造成過往高勝算的技術分析失效，所以我經常說：失落週期炒失落，追高追低很難贏。
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