FM財自 | 波幅指數 VHSI 不是恐懼指數

別被市場的新聞標題解讀所誤導了，記得兩年前，2022年恒指一路下跌破底，有讀者問我，為何指數下跌，波幅指數 VHSI 不漲，不少股份 put（賣權） 也在低 iv（引申波幅）的情況下破底。其實 VHSI 並非下跌才會漲，也不是什麼恐懼指數，而恒指的 VHSI 漲跌代表著期權 iv (引申波幅）的升跌，看9月底10月初港股狂升 VHSI 跟著狂升，10月8日及11月8日開始恒指兩次急速回跌時，VHSI 狂跌，很多人才明白，原來...

香港交易所對於恒指波幅指數的官方定義是：

恒指波幅指數量度股票市場30個曆日的預期波幅，並以香港交易所買賣的即月及下月恒生指數期權的價格計算，恒指波幅指數是引申或預期的波幅並以百分點報價。