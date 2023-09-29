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FM財自
2023-09-29 16:03:19

FM財自 | 淡極必反

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美團

美團（3690）從多月低位110.2元反彈近4％在115.2元。

9月指數期貨及期權昨天（28日）結算日，股票期權最後交易日，結算價在17,429點，是9月份以來最低水平，也是全年最低水平，不少大藍籌股份也是在昨天出現全年最低位，例如騰訊（0700）、京東（9618）、銀娛（0027）、金沙（1928）等。

美匯指數（DXY）至週四（28日）為止，周線圖連升11週，週三（27日）更出現急漲，隔天週四明顯回跌，在此同時港股也在美匯指數最高峰時觸底，這可以理解為，美匯升代表人民幣受壓，港股偏弱，相信投資人均很熟悉及理解這節奏，但美匯指數連升第11週，還能走多遠？加上週三的急升，週四的回跌，圖表上顯示美匯指數小終極升完。


納指綜合指數昨晚也從低位回升，收市反彈108點，美匯市場加上美股市場的反彈，讓港股今天高開高走，中午收市在17,843升470點，主要靠昨天急挫的科指股份回升，京東（9618）從歷史低位回升3.6％，美團（3690）從多月低位110.2元反彈近4％在115.2元，豪賭股中的銀娛（0027）及金沙（1928）皆從年度低位急漲4.6及3.9％，實現跌得越深彈得越高的節奏，所以筆者一向建議，如要炒底，不是買一些不跌的股份，而是買一些超跌的股份。

今天（29日）適逢星期五，回看上星期五（22日），同樣是上升400餘點，在跌市週期經常出現這些突然夾空的反彈，而且來勢洶洶，這次是否和上週一樣，之後回跌？或是下星期二假期後的恒指，是否和8月及9月份一般，月初首個交易日就是全月高位，月初高這節奏會否出現第3次？這都是值得留意的地方。

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