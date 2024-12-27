FM財自 | 港股假後開局炒股不炒市

港股在聖誕假期後復市，恒指開在20102點，未受美股平安夜的提振，在2萬點附近震盪，一度跌回2萬點邊緣，最低至20010，反而個別股份有所表現，仍然是炒股不炒市的節奏，中午收市前恒指在20116點。

大型科技股早段普遍向下，騰訊(0700)在421元附近受阻偏軟，上星期兩天的強勢無以為繼；阿里巴巴(9988)與南韓電商合資公司，市場不看好股價一度回82元之下，不過筆者認為，回調後未來仍可再升破假期前的高位水平，是止損位很近而值博的股份之一；美團(3690），今天跌至3個月以來低位，最低至153.1元之後倒升，可能是破底彈的節奏，不能看太差；京東(9618.HK)今天再跌但未跌破11月中的低位，最低至134.6元，但是屬於弱勢的科指股份，炒底要等下星期2025年開局後；百度(9888.HK)和巴巴同一命運，彈升兩天後又回跌，雖弱勢但適合逢低買牛證以小博大的股份之一。