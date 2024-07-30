FM財自 | 港股再現失落週期節奏特色

週一（7月29）港股上升，中午前恒指已升逾300點，ATMXJ升近2%至5％，阿里巴巴是表現最好的恒指及科指成份股，最高至77.3元升逾5%，收市收窄升幅在76.6元；另外舜宇光學再跌近3%，展現連續9天陰燭之下的九陰真經，是表現最差的恒指及科指成份股，恒指週一升217點收在17238。
恒指上周五才跌破波段底，最低至16927，週一即反彈，然而今天（7月30日）又向下跌回17000點附近，自19706開始的下跌波段以來，每次破底的反彈幅度皆超過五百點，昨天最高反彈至17359，這次連500點也不到，今天又跌回17000點水平。
港股適合反市場慣性策略
今天（0730）乃香港各指數期貨及期權的7月結算日，及股票期權7月最後交易日，結算日向下，中午收市前恒指在17010水平跌227點，把昨天的升幅全部跌回，不過根據近年失落週期的節奏，未來最遲在8月1日應該有一波明顯的反彈。
過去幾個月的中特股熱潮，備受投資人青睞，如中海油、中石油、中聯通及中移動等，卻在過去兩星期急挫，而且幅度不少，以為穩健高息的投資人再次被當頭棒喝，其實自2021年開始，憧憬強勢股，高息股很容易步入陷阱，假突破追高後急挫的例子更多不勝數，例如兩星期前的舜宇光學衝上52元之上，若追高後又沒有設定止蝕的話，後果嚴重，港股在失落週期中已經不能再用：突破、高息或新聞消息作交易藉口，適合反市場慣性的策略來交易。
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