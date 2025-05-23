FM財自 | 港股升浪未完

在美國眾議院驚險通過特朗普的稅收和支出議案後，隔晚（0522）美長債息回落，紓緩了股市壓力，10年期債息一度高見4.63％，其後回落至4.5％水平。
週四晚（0522）長債孳息從高位回落，美股走勢反覆偏穩，過去多次債匯股三殺皆衝擊短暫，這次更短，只有半天的時間，標指早段曾升逾1%，但收市微跌2大點，科技7雄當中，Tesla升近2%，Nvidia微升近0.78%，Google 一度升逾4％，收市只微升1.1%，Apple 偏軟，NDX （納指100) 早段升幅顯著，之後收窄只微升32點收在21112，金價從高位回跌。
港股仍處於升浪大漲小回階段
儲局官員料下半年有空間減息，加密貨幣突破歷史新高後繼續熱炒，美國公布5月份製造業採購經理指數(PMI)初值由4月50.2升至52.3，高於預期。
港股方面，昨日（0522）的回調近300點，今天回穩，恒指今天（0523）日低在23503點，未有再跌破昨天低位23470，雖然美股周三再出現股匯債三殺，但港股仍然處於升浪的大漲小回階段，料下周可輕易升破週三（0521）23910點的波段高位，最樂觀可再上衝一次近25000點水平。
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