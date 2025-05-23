FM財自 | 港股升浪未完

港股料下周可輕易升破的波段高位。(資料圖片)

在美國眾議院驚險通過特朗普的稅收和支出議案後，隔晚（0522）美長債息回落，紓緩了股市壓力，10年期債息一度高見4.63％，其後回落至4.5％水平。

週四晚（0522）長債孳息從高位回落，美股走勢反覆偏穩，過去多次債匯股三殺皆衝擊短暫，這次更短，只有半天的時間，標指早段曾升逾1%，但收市微跌2大點，科技7雄當中，Tesla升近2%，Nvidia微升近0.78%，Google 一度升逾4％，收市只微升1.1%，Apple 偏軟，NDX （納指100) 早段升幅顯著，之後收窄只微升32點收在21112，金價從高位回跌。