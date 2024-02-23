FM財自|港股回調後料下波高位在1萬7千1百

納指期貨昨天（2月22日）的狂漲也帶動港股昨天下午時段的走勢，恒指連漲第3天，並創今年初以來新高，升239點升幅1.45%，收在16742點，幾乎是全天最高位收市，成交額1001億元，3日累計漲587點。

自昨天（0222）清晨，美國交易時間盤後Nvidia發出超預期業績報告之後爆漲，美國夜盤時段已破歷史高位，納指期貨狂升，美國正式開市時段美股指數繼續狂歡party，道指升456點收在39069；標指升105大點雙雙再破歷史新高，納指100升525點或3％，破18000點收在18034，與歷史高位只差7點。

近月不被分析員們看好的科技股板塊，例如阿里巴巴（9977）、美團（3690）、百度（9888）及京東（9618）...等這3天升幅跑贏指數，更為這波領升股份，上週一路被分析員們熱烈推薦的中特股板塊反而相形失色。

恒指漲升要視乎這次回調

攜程（9961）業績後再急漲，是表現最好科指成份股；匯豐業績後下跌，但指數還能向上，匯豐近年彷彿已經取代中移動，成為藍燈籠的角色。

港股在農曆年開盤連漲三天逾600點後，回跌一天半，若連今天高位16895計算，上漲3天的幅度約700點，之後可能回調1至兩天，然後又是一波6-700點的漲幅，若以此推算，港股若能守穩昨天（2月22日）低位16400之上，未來恒指再漲升的節奏約是17100點附近，視乎這次回調的低位在那而定。