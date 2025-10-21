FM財自 | 港股在一片看淡聲中回升

上星期港股在次在驚濤駭浪中度過，回顧過去一星期，連續3次破底後反彈，恒指上周一（10月13日）跌至25336，隔天（10月14）彈上26100，當天倒跌破前一天底少少至 25331，兩天後再彈上26060，上周五（10月17）再破回調以來的波段底，最低跌至25145點，收市跌641點，當時配合著納指期貨及A股的重挫，同時也跌破10月份的最低位，所以特別受到市場關注及恐懼，財經標題彌漫著悲觀的氣氛。然而在港股收市後，Trump的一句說話扭轉了市場情緒，昨天（10月20日）回升逾600點，今天（10月21）恒指開市已突破26100點，日中最高至26367，突破上週全星期的高位26100，而且是以Gap up的姿態完成，中午完稿時恒指收在26286，升427點。
今年恒指最少可升至年底
上週五尾段跌破前底時，筆者有按照策略破底炒底牛證，數量不敢多，昨天恒指反彈，估計3次跌近25000點的長年好淡分界線附近有支持，完成3次破底彈之後，可會走出方向的預判，或見調整浪已完結，所以昨天也在戰戰兢兢的心情中再追加些好倉，今天才見收穫減些倉。港股經歷這次比較大幅度的調整後，又能從恐懼中回升，應可維持今年恒指最少可升至年底的看法。
Option Jack