FM財自 | 港股在一片看淡聲中回升

上星期港股在次在驚濤駭浪中度過，回顧過去一星期，連續3次破底後反彈，恒指上周一（10月13日）跌至25336，隔天（10月14）彈上26100，當天倒跌破前一天底少少至 25331，兩天後再彈上26060，上周五（10月17）再破回調以來的波段底，最低跌至25145點，收市跌641點，當時配合著納指期貨及A股的重挫，同時也跌破10月份的最低位，所以特別受到市場關注及恐懼，財經標題彌漫著悲觀的氣氛。然而在港股收市後，Trump的一句說話扭轉了市場情緒，昨天（10月20日）回升逾600點，今天（10月21）恒指開市已突破26100點，日中最高至26367，突破上週全星期的高位26100，而且是以Gap up的姿態完成，中午完稿時恒指收在26286，升427點。