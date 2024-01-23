FM財自 | 港股在絕望中反彈

恒指週一（1月22日）高開後，受A股再跌拖累，一路向南，下午據報內地要求推遲或暫停部分基建項目，影響中國及香港股市，A股再挫，恒指下午3點後最低跌至14794，跌逾500點，繼續是科指股份領跌，15:30才出現反彈節奏，收在14961跌361點。

昨天（0122）的一跌，適逢又跌破15000點整數關口，跌勢過急，市場氣氛籠罩著極度恐慌，看到不少港股的多頭死忠投資者也止損持股，當時筆者感覺非常有終極跌完的味道，對當時的日中低位14794很有幻想空間，不管從市場氣氛、跌勢的速度及低位的數字：14794，再加上種種回憶...