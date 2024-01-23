FM財自 | 港股在絕望中反彈

恒指週一（1月22日）高開後，受A股再跌拖累，一路向南，下午據報內地要求推遲或暫停部分基建項目，影響中國及香港股市，A股再挫，恒指下午3點後最低跌至14794，跌逾500點，繼續是科指股份領跌，15:30才出現反彈節奏，收在14961跌361點。
昨天（0122）的一跌，適逢又跌破15000點整數關口，跌勢過急，市場氣氛籠罩著極度恐慌，看到不少港股的多頭死忠投資者也止損持股，當時筆者感覺非常有終極跌完的味道，對當時的日中低位14794很有幻想空間，不管從市場氣氛、跌勢的速度及低位的數字：14794，再加上種種回憶...
美團從低位彈升1成
尾段恒指稍回升，夜期向上，回憶情況就類似8年前的2016年1月份接近相同日子時的低位。
今天恒指小幅度高開，早段A股依然偏弱， 大藍籌美團開市後從66.7元高位回跌，更跌破昨天低位，最低跌至63.45元，但恒生指數只少幅度跌破15000點關口，最低14994，之後傳來好消息，據外電報導中央考慮推出一系列救市措施，或動用2萬億元，消息刺激恒指急速向上，美團從低位彈升1成，最高至69.4元，恒指上午時段最高15474，中午收在15329，暫時反彈368點。
8年前的2016年1月份，第一波低位之後反彈約1200點，之後再跌破一次底才跌完，昨天筆者就是憧憬著這節奏而估底，預期這波反彈勢會持續一星期，不過未必能重上16000點。
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