FM財自|港股彈高買熊破底買牛格局不變

恒指今天高開後跌至16055，之後反彈，但仍然逃不過10點15分的魔咒時間，之後又回落，中午完稿前恒指跌54點在16100附近，科指受騰訊及京東所拖累繼續弱勢跌43點。

昨天（0219）北水重臨淨買入42.66億元，未有帶動港股升勢，龍年開局3日的升市反而斷纜，因為上星期市場已經偷步漲。

上週港股農曆年後回升3天，市場期待A股回歸，然而昨天（0219）A股開紅盤但力度不足，港股連升3天後回軟，科技指數上週領升昨天開始領跌，收報3,253點跌89點；恒生指數全日持續受壓收在16,155跌184點。

16050就是筆者前文寫的好淡分界線，若下破的話港股的這波反彈結束，短期繼續弱勢，眾人對龍年的期望可能又變成失望。

個別股份今天強弱互見，匯豐（0005）業績前走高；中海油（0883）突破前頂；港交所繼續受壓於250元之上的魔咒線而回落；久違了的騰訊U盤，上週五U盤mark高收在291.8元日高後，連續兩天回落；京東（9618）上週突破前高後，本週受可能收購英國電子產品零售商Currys消息影響，今天更跌破90元；比亞迪汽車（1211） 受減價消息影響，今天又從上週高位290元之上兩天跌回280元之下。