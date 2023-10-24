FM財自 | 港股料跌至10月結算日

昨天香港假期，上證綜指跌破3000點，滬深300指數周一（1023）跌至2019年2月以來新低，上週五（1020）美股低收，然而昨晚（1023） 美股指數卻在驚濤駭浪中倒升，緩和了今天港股低開的幅度，今天A股也未有再破昨天低位，恒指低開後跌至16880最低，為去年11月以來低位，之後反彈。

傳統舊經濟股如匯豐、中移動等加加入跌勢，強勢股紛紛回落，筆者過去兩年經常說，在失落週期裡勿追高強勢股，強勢股如比亞迪（1211）、安達體育（2020） 、小米(1810) 、理想汽車(2015)...等，皆從高位回落可見。

小心今年十月魔咒

失落週期裡面，只適合尋找些連續破底超賣嚴重的股份炒底，博短炒，例如前文提及的京東（9618）、百度（9888）、還有今早急挫的美團(3690)、快手（1024）等，皆是破底後反彈，科指股份因波幅大，比較合適些，而傳統舊經濟股波幅小，短炒卻並不容易。

早在十月初時的前文標題寫小心今年十月魔咒，是根據去年十月份的跌勢，雖然今年10月在節奏上和去年差很遠，過程中有兩次急速反彈，但同樣的是10月份跌破年低，如果按照節奏法來研判，恒指可能會在下週初即結算日或之後再破今年低位，之後反彈回升。