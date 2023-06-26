FM財自 | 港股正受兩大負面因素困擾

上週港股雖只有四個交易日，表現卻可用一個字來形容，就是「差」，錄得四連跌，由6月16日恒指收高於20,000點，為5月9日以來最高，不過自6月19日起見跌，四日累跌達1,150點，至6月23日收報18,889點，連19,000點關口也不補，回到6月2日水平。相對當日開報18,566點，只差300餘點，反映6月初以來的升勢，幾乎全然消化，就連收高了半個月的20天移動平均線亦告失守，港股走弱經已明顯不過。觀乎港股夜期週末收報18,764點，下跌111點，相對6月16日收報20,127點，累跌已超過1,300點。

五月下旬期指曾見七連跌

暫見港股後市不容樂觀，今日 (6月26日) 恒指低開機會大。另想指出期指出現五連跌不罕見，於5月23日至6月1日更達七連跌，累跌逾1,500點 (19,683 → 18,150點)，所以現累跌逾1,300點實不算多，只要港股投資氣氛繼續欠佳，要有今次跌勢再度大於1,500點，甚至最終跌幅大於早前七連跌的心理準備。於6月15日發佈市評文章時已表示，近期港股見升或許與美股走勢有關，6月8至13日納指見四連升，累升3.57%，同期反映在美國交易的中概股表現的納斯達克中國金龍指數累升4.01%，跑贏納指。

人民幣已逾十五年低水平

當然，早前港股上升並非不存在「拖後腿」因素，前文指出大型科技股ATM均在恒指五大權重股之列，表現均遜於金龍指數，認為受制於期內人民幣持續貶值因素。於6月13日美元兌人民幣在岸價收報7.1666，為去年11月29日以來最高，現於6月23日收報7.1799，貶值幅度仍在擴大。回顧人民幣昔日走勢，現屬2008年2月以來低水平，超過十五年低，市場預期未來一個月人民幣仍要貶值，直至靠近7.3000水平，才可望喘定。留意去年10月和11月分別高見7.3094和7.3285，反映7.3000水平僅約半年前曾出現，短期重現不足為奇。

中美息差擴大人幣續受壓

人民銀行於6月20日宣佈下調一年及五年期貸款市場報價利率 (LPR) 同為0.1厘，分別至3.55%和4.20%，五年期的下調幅度雖較預期的0.15厘為小，依然令在岸價受壓，6月19和20日分別收報7.1609和7.1811，人民幣貶值逾0.28%。雖於香港時間6月中美國聯儲局宣佈維持利率不變，但及後市場預期7月美國再議息時會加息1/4厘，此預期亦獲主席近日的言論肯定，於6月22日出席參議院銀行委員會聽證價時重申，今年再次加息是適當的，並且可能需要再加兩次。該言論為美元繼續強勢帶來支持，所以市場預期人民幣在岸價下試7.3000水平有跡可尋。

回顧去年11月29日，恒指介乎17,536至18,204點，均低於現時的18,889點，足見恒指現水平仍受早前中資科技股升幅所支撐。但隨著6月16日美股納指高見13,864點後開始回軟，至現於13,500點之下，若本週繼續收低，確認13,500點已成阻力位，屆時預示美國由3月13日開始，歷時超過三個月的升浪結束。如此港股會受人民幣和美股走弱的負面因素影響，本週關注恒指能否守住18,500點，為6月1及2日的上升裂口位置。若見人民幣在岸價上破7.2000，要有恒指連18,000點關口也無法守住的心理準備。