FM財自 | 港股港樓無運行？ | 黃金油價未升完！NVDA、AAPL可追入？

美股周二繼續調整，3大指數均跌不足1%收市，雖然不少備受觸目的大型美企首季交出不錯的成績表，但在經濟衰退的陰霾下，美股走勢仍處於悶局。FM財自美股節目Money Trend主持兼美股資深炒家JayLau指，香港周四凌晨時段公布的美國CPI數據，若通脹又回來的話，六月可能會再加一次息，但他仍然看好科技股後市走勢，認為晶片股NVIDIA(NVDA)及科技巨頭Apple(AAPL)具吸納機會。

在技術分析上看，他指出，NVDA破除了早前的下跌趨勢後拾級而上，曾升破289元的重要阻力區，若能在這些位置企穩，或可上望345元的水平，挑戰歷史高位，而即將舉行新產品發布會Apple則處上行格局，可上望183元。

港股、港樓未跌完？

港股方面，JayLau指，恒生指數處於沽壓區，2月至今一直向下，若維持弱勢，或會下試16000點的位置，而且經過五一黃金周後，投資者看到整個消費環境仍然疲軟，資金信心不足。本港樓市走趨亦可從圖表趨勢看，然而情況亦不樂觀。想了解更多JayLau對美股、商品及港股後市有甚麼看法？即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及訂閱！

Money Trend由柳俊江主持，夥拍美股資深炒家JayLau，陪大家探討宏觀經濟新聞，再到實戰落場選股！