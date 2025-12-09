FM財自 | 港股短期彈散格局未變

12月份連板塊輪流炒的格局也是短暫的，上周靠小米及平保領升的態勢兩日完結，平保及中人壽昨天（1207）再破年度新高，卻被金融銀行股所拖累，大市下挫319點，昨天多人推薦的平保及人壽今天明顯從年度高位回落，而阿里巴巴、騰訊及港交所反彈無力，弱勢持續，尤其是港交所及阿里巴巴，10月份以來是最多網紅推薦的兩隻大藍籌股，不少投資人套在高位，港交所及騰訊今天已經分別跌近400及600元整數關前，相信跌破才會讓部份投資人恐懼。

12月開始恒指繼續處於悶局，未有明顯的方向展現，每次彈升皆無以為繼，上週四週五連升兩日後，這週打回原型更跌破波段底，今天（1208）開市15分鐘內見日高後輾轉向下，中午收市前恒指在25550附近再跌逾200點。

明年港股走勢應是趨向下

明晚美國聯署將落實減息，市場關注的是明年的減息步伐及會後聲明，美股仍處於歷史高位附近震盪，而港股卻早已出現疲態跑輸，看來12月餘下時間仍然受阻於20天線水平。

若12月餘下時間恒指未有出現太大變化，明年初才出現比較明顯的趨勢居多，綜觀近日各大市場分析們皆對明年港股持正面看法，筆者卻持相反看法，除非12月底前已經跌破25000點，不然初步估計明年的走勢，應該是趨向下，暫時估計向下目標在21000點。

Option Jack

