FM財自 | 港股破底後隨時夾淡

市場靜待本週稍後公布的重要美國通膨數據的同時，上週非農數據後的漲勢還未結束，標準普爾500和納指昨晚（0708）收盤再創歷史新高，道指小跌31點，標普小漲5.66點，納指100升46點收在20438。
科技七雄當中，TSLA連升第9日，再破波段高位，最高至259.4收在253元，到了筆者上週預期的第一目標位，上週預期若Tsla一口氣漲升至255～259元，多頭倉要平甚至轉身做空博回。
AAPL 上調了IPhone 16系列今年目標至9000萬部，在AI方面帶來競爭優勢，股價昨晚趁勢再破歷史新高，收在227.8元，總市值重回美股第一。
恒指再跌破波段新低
納指100連升5日，升勢不止，盤後期貨再破新高，市場投機者看CPI數據不會有意外，甚至低於預期的驚喜，增加減息條件及幅度，偷步搶佔先機，不過筆者認為升勢過熱，即使CPI數據公佈如預期，甚至低於預期，也會先漲後跌，甚至在公佈前已回跌，納指及科技七雄目前並不適宜再追高。
港股方面，昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低，今天恒指上午時段的低位在17376，是自 5月20日恒指19706點的波段高位，開始回跌浪以來的最低位置，5月底時筆者在此欄寫恒指將跌回17000點附近，目前看來不遠矣，不過在到目標位的過程當中，會有多次超過500點的反彈或稱夾淡倉，過去是這樣，未來也可能是，所以目前即使仍然看空港股，也不適宜在破底時追空，隨時反彈500點之後再跌，這是失落週期過往的常見節奏。
結論是，港股即使不炒底，也不要追空；美股即使不敢沽空，也別再追高。
Option Jack