FM財自 | 港股破底後隨時夾淡

市場靜待本週稍後公布的重要美國通膨數據的同時，上週非農數據後的漲勢還未結束，標準普爾500和納指昨晚（0708）收盤再創歷史新高，道指小跌31點，標普小漲5.66點，納指100升46點收在20438。

科技七雄當中，TSLA連升第9日，再破波段高位，最高至259.4收在253元，到了筆者上週預期的第一目標位，上週預期若Tsla一口氣漲升至255～259元，多頭倉要平甚至轉身做空博回。

AAPL 上調了IPhone 16系列今年目標至9000萬部，在AI方面帶來競爭優勢，股價昨晚趁勢再破歷史新高，收在227.8元，總市值重回美股第一。