FM財自 | 港股終極一升後見頂？

週一（0512）中美就化解貿易戰取得重大突破，市場嘩然，會前一眾專家皆不看好會在短短兩天能談成任何協議，原因是中美雙方各自立場強硬，周日（0511）的談判意外發展，讓港股週一高開高走，市場還在半信半疑間，而下午3時後的聯合聲明後，讓納指期貨及港股再爆升一大段，恒指高見23685，收在23549升681點收，成交額3224億元，納指期貨也漲逾700點，市場多頭歡呼空頭絕望。

昨天午後時段的漲升，可說是壓垮空頭最後一絲的希望，自4月初一場小股災後，不少投資人仍然處於杯弓蛇影階段，不敢追貨，認為只是跌浪的反彈而已，財經媒體推波助瀾：熊市未完，現金為王，死亡交叉...等標題深入民心，在恒指升破22000點之後，空手的投資人開始討厭上漲，甚至做空，尤其是上週三（0507）恒指的大陰燭，使得空頭的圖表派信心大增，然而恒指持續第8天的上升，加上昨天（0512）下午的末端一漲，徹底擊毀空頭倉，昨天（0512）下午收市後，不少分析員轉向看漲港股，說有3200億成交額配合，還會再漲。