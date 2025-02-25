FM財自 | 港股美股形勢互調

納指100才在上週三（2月19）創下歷史高位至22,222點，繼上周五重挫之後，週一（02月24日）再跌262點或1.21%，也打破了今年以來每逢週一必陽燭的節奏。
MSFT 取消數據中心合約，引發市場憂慮人工智能基建的需求是否見頂，晶片股顯著下挫，拖累持續一週強勢的NVDA 跌逾3%，該股將於周三盤後公布業績。
市場憂慮關稅風險的同時，AAPL 宣布破紀錄的5000億投資，而蘋果或與特朗普已達成一些條件，減輕了蘋果的後市風險；因此在美國科技7雄下跌之際，唯獨蘋果股價昨晚仍可升0.6%。
META 下挫2.25%，收在668元，是美股7雄當中，最遲才出現歷史高位回跌的股份，繼去年12月份的TSLA 488元；AAPL 269元；MSFT 455元。
今年1月份時的NVDA 153元。
2月份時的GOOG 208元；AMZN 242元。
最後一隻META 都極可能在2月14日的740元（盤後價）見了歷史高位頂部。
扭轉美股升時港股跌的節奏
美股科企7雄紛紛從高位回落，然而納指從高位回落的幅度並不多，未來可能輾轉再向下的機率較高。
納指過去半年當中多次狼來了，每次都能從急跌中V彈，形成下次再急跌時，投資人不會害怕或止蝕，防備心態放鬆，反而習慣炒底，小心狼來了效應。
港股方面，昨天夜期時段中概股大幅回調，BABA 跌逾10％，今早恒指低開625點在22716，市場驚嚇跌幅大之餘，恒指很快漸漸收窄跌幅，開市價22716就是日低，中午時段升回23000點之上，收窄逾400點的跌幅，2月份以來，港股每次回調隔天升的強勢，這次節奏有些微調，即日已回升，不過暫時看恒指未來幾天震盪整固居多，週一的年度高位23688，可能最快要本週五才能升破。
風水輪流轉，美股回調時適逢港股的一輪強勢，扭轉了過去4年，美股升時港股跌的節奏。
Option Jack