FM財自 | 港股美股形勢互調

納指100才在上週三（2月19）創下歷史高位至22,222點，繼上周五重挫之後，週一（02月24日）再跌262點或1.21%，也打破了今年以來每逢週一必陽燭的節奏。

MSFT 取消數據中心合約，引發市場憂慮人工智能基建的需求是否見頂，晶片股顯著下挫，拖累持續一週強勢的NVDA 跌逾3%，該股將於周三盤後公布業績。

市場憂慮關稅風險的同時，AAPL 宣布破紀錄的5000億投資，而蘋果或與特朗普已達成一些條件，減輕了蘋果的後市風險；因此在美國科技7雄下跌之際，唯獨蘋果股價昨晚仍可升0.6%。