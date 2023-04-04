FM財自 | 港股美股最新形勢

美股上週五（0331）漲至最高位收，週一（0403）開市，受油組減產期油急升，這與美聯儲將緩步撤出加息的政策背道而馳，納指受壓回跌，但趨勢仍向上，納指收市收窄大半跌幅，道指再升300餘點，高於自3月7日矽谷銀行風暴以來的水平，但小心本週夾爆空倉後從高位回落。

恒指昨天（0403）已漸見跑輸A股及美股，雖然收市仍然小幅度上升，連續第五天漲，今天（0404）開市即見弱勢回跌，以科指股份跌幅較顯著，在早段10點半前最多跌近280點。

中移動未來突破機會很高？

快手（0024）在上星期業績好於預期及大行唱好的情況下，先升後挫第二天，今天（0404）最低見55.5元，又一次證明不能看表面消息去定方向；京東（9618）上週的好消息只炒高一天，今天（0404）同樣是第二天回跌，至10及20天線161元附近，中午時稍反彈收在163.5元；美團（3690）據消息稱南非Naspers疑已將美團持倉（騰訊股息）存入券商高盛，結算系統CCASS顯示有2.48億股，與Naspers股息相符，市場猜測面臨沽壓，美團今早低開低走，最低跌至132元，中午時收在134.3元，不過這已經是3月24日時騰訊除淨後的派息，可能早作對沖目前正處於拆倉時，只是消息的炒作，美團筆者並不看太淡。

中芯國際（0981）受好消息再度拉抬，今天再升7％，其實上星期四股價已寵寵欲動，有被部署及偷步的跡象，昨天（0403）大陽燭上，顯見大戶追貨，今天消息出來像是散戶追入，短線可能回調。

中移動連續第四天上升，今天（0404）上午時段，最高至66.05元，接近3月20日時的波段高位66.10元，相信未來突破66.10元的機會很高，但估計最多升至67.40元附近又面臨回跌。

滙控（0005）行政總裁祈耀年在香港的股東非正式會議上表示，不會分拆業務，並重申矽谷銀行收購是極具潛力的投資，同時預期會恢復疫情前的派息水平，滙豐股價連日走高，筆者之前49.7元估計是底，目前看來更確認，之前估底買在51.3元，用1.6元的止蝕風險，至今天博取到2倍的回報，暫時估計上方壓力位置在56.2元附近。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名