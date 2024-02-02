FM財自|港股美股最新形勢

大型科技股亞馬遜（AMZN）、蘋果(AAPL）和Meta都於周四美股收市後公佈最新的季度業績財報。
蘋果在香港時間今早 (2月2日) 盤後公布 2024 會計年度第1季財報優於預期，重返正成長，但最重要之一的中國市場銷售表現遠不及預期，消息公布後，蘋果盤後股價下跌2.9％至181.5元附近。
亞馬遜(AMZN) 公布去年第四季純利按年大幅增加37倍至106.24億美元，經調整每股盈利1美元，高於市場預期的0.8美元，股價盤後漲逾7%至170元之上。
Meta股價盤後飆升15%至454元附近，Meta財報超出了華爾街的盈利預測，並宣佈了500億美元的股票回購，以及派發0.50美元的現金股息。
道指繼週三晚下挫之後，週四升369點，創下收盤價新高紀錄，也抹去了前一天的跌幅，標普500上漲1.25%，納指100上漲1.21%或207點，收在17344點，納指比對道指在破歷史新高，仍然跑輸。
市場焦點在於今晚美國將公佈1月份非農就業人數的數據，預期增加18.5萬人，而失業率從上個月的3.7%上升至3.8%。
此前Powell在美聯署決議的會後聲明指出 出，儘管越來越多的跡象表明通脹正在降溫，但不會於3月份降息，美股指數重挫，昨晚回升，美股未來是繼續破歷史頂或是見高位回落調整，將在今晚非農數據之夜有結果。
內地多間汽車製造商公布一月份銷售數據，當中吉利及理想按年增幅超過一倍。
吉利汽車（0175）股價早段重上8元，最高8.05元，中午前回跌至7.80元，諷刺的是吉利汽車昨天（0201）才跌至7.24元創逾五年新低。
比亞迪（1211）上月銷量逾20萬輛，按年升33％，按月計則下跌超過四成，比亞迪今天股價變動不大先升至180元後回跌，中午前在175元附近。
理想汽車（2015）上月交付超過3.1萬輛，重申全年交付目標80萬輛，今天早段股價高開高走，最高至119.6元，中午前在115元附近。
中午恒指大幅收窄
蔚來汽車（9866）上月交付量約1萬輛，按年增長18％，較去年十二月則下跌44％，蔚來週二（0131）才創上市新低，不過今天雖然反彈，但力道不足，最高至46.4元。
小鵬汽車（9868）上月交付量超過8,200輛，按年增長58％，按月減少近59％。
不過多隻車股已在本週穿底，所以無論數據公佈好或差於預期，今天均有所反彈。
恒生指數繼昨天科指股份帶領反彈之後，今天開市早段再升一段，更升破昨天高位，不過仍然是失落週期的節奏：無以為繼，中午時恒指大幅收窄早段300點的升幅，只升91點在15658。回跌主要是科指回調得比較深，相信未來即使能再升，依然以這種節奏來反彈。