FM財自|港股美股最新形勢

恒指繼昨天科指股份帶領反彈之後，今開市早段再升一段 （資料圖片）

Meta股價盤後飆升15%至454元附近，Meta財報超出了華爾街的盈利預測，並宣佈了500億美元的股票回購，以及派發0.50美元的現金股息。

亞馬遜(AMZN) 公布去年第四季純利按年大幅增加37倍至106.24億美元，經調整每股盈利1美元，高於市場預期的0.8美元，股價盤後漲逾7%至170元之上。

蘋果在香港時間今早 (2月2日) 盤後公布 2024 會計年度第1季財報優於預期，重返正成長，但最重要之一的中國市場銷售表現遠不及預期，消息公布後，蘋果盤後股價下跌2.9％至181.5元附近。

道指繼週三晚下挫之後，週四升369點，創下收盤價新高紀錄，也抹去了前一天的跌幅，標普500上漲1.25%，納指100上漲1.21%或207點，收在17344點，納指比對道指在破歷史新高，仍然跑輸。

市場焦點在於今晚美國將公佈1月份非農就業人數的數據，預期增加18.5萬人，而失業率從上個月的3.7%上升至3.8%。

此前Powell在美聯署決議的會後聲明指出 出，儘管越來越多的跡象表明通脹正在降溫，但不會於3月份降息，美股指數重挫，昨晚回升，美股未來是繼續破歷史頂或是見高位回落調整，將在今晚非農數據之夜有結果。