FM財自 | 港股萬水千山總是回

週一（11月18日)中證監發布市值合理的估值消息，帶動中港股市上漲，恒指連跌六日後終作反彈，恒指高開169點，之後震盪上升一度升354點，最高19781，之後回跌升幅收窄大半收在19576，升150點，成交額1410億元為兩個星期以來最低。

小米業績好但股價下跌

今天（11月19日）恒指早段再度反彈，但過不了魔咒時間，10點前已回跌，最高升近180點至19759，仍受壓於昨天高位附近，之後一路回落，上午更一度倒跌，小米公布業績後ADR 上升5%，唯港股高開後回跌逾3%，是繼上周騰訊，阿里巴巴及吉利汽車之後，又一次公布業績好於預期的股份，但股價跌的情況，這種節奏很熟悉。