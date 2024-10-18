FM財自 | 港股跌破2萬可炒底

週四晚道指再創歷史新高，收在43239點，升161點；納斯100反而從日內高位回跌，蒸發開市早段的200點升幅，只微升16點收在20190；標指也破歷史新高至5878，不過收市收在5841點跌1大點。

美國股市週四晚，公布了零售銷售數據按月上升0.4%，高於市場預期；美國上周新申領失業援助人數減少1.9萬人至24.1萬人，少於市場預期，數據反映美國經濟仍然穩健，聯儲局下月減息幅度至0.25厘無懸念。

恒指短線炒底博 1000 點？

納指未能衝破週一（1014）的波段高位，反而收窄大半漲幅，比對標指及道指顯見背馳訊號，是在市場一片狂歡中的隱憂，往後兩星期的科技龍頭財報是市場焦點。

港股方面，昨天（1017）恒指先高後低，跌破這波升浪以來的低位，最低19977，是自10月8日A股長假後跌勢以來的最低，過去7個交易日當中6天下跌，市場憧憬的救市政策漸見失望所致，10月7日的高位23241已經是這波升浪的頂位已無懸念，不過按照過去節奏，這波逆轉跌浪中，恒指可能會出現一波向上彈上21100點附近，然後才再展跌浪，所以未來兩天跌破2萬點是一個短線炒底博1000點的反彈機會。