FM財自 | 港股這波升浪欲小不易

昨晚（0429）美股指數變動不大，三大指數高開後收市上升但幅度不大，道指升146點，標指升16大點，納指100升64點。 昨天市場 焦點在 Tesla總裁馬斯克突擊訪華惹來揣測，股價最狂漲17％，最高198.8元，收市升15％。日本長假期，美元日圓一度急升並觸及160以上，之後急回，相信是日本財務省曾干預匯市，160元水平應該是日本央行力守的位置或已經是日元的波段低位。 上周美國股市主要指數變幅，標指錄得3%升幅，是去年11月初以來最佳單周表現，納指升幅更逾4%，主要是受（MSFT）微軟與Goog季績優於市場預期，抵銷Meta的下挫。

本周「科技七雄」的兩間重量級企業，亞馬遜及蘋果分別在周二及周四公布季績，勢必成為市場焦點。 第二個焦點是聯邦委員會(FOMC)周三公布議息結果，市場普遍預期FOMC將維持利率不變。焦點在主席鮑威爾及其他官員對通脹的看法。 第三個焦點在於週三的ADP數據及週五的非農就要人數，相信又有一波震盪。 恒指震盪調整後有機會再上衝一萬九千一百點 港股方面，恒生指數連升6日勢如破竹， 昨天最高至18039，升破250天線，從低位反彈超過2成，今天中午完稿前，恒指仍然靠穩小幅度上升，市場新聞標題及分析員們這兩天又出現一些技術牛市的信號云云，其實失落週期，我們應該用升跌浪來形容，不應該用牛熊市來定位，不然從2022年11月初開始的至2023年2月份的恒指該升浪超過8000點的升幅，如果被視為牛市初期的話，如何面對後來的8000點跌浪至今年低位14794？失落週期沒有牛熊市，只有升跌看或震盪。