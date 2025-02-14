FM財自 | 港股這波升浪能走多遠？

自1月13日恒指的低位18671點逆轉向上以來，至今已上升19%，又被市場形容為即將進入「技術牛」，雖然筆者從來不認為在失落週期裡面會出現牛市，但仍然視為重要的升浪。
從過去4年多次的升浪看來，例如2022年11月從低位拉升超過8千點，去年9月開始至10月7日的升浪，漲超過6千點，而這波升浪計算至今也升過3600點，有餘未盡的升浪，來到此水平，可說震盪非常，一個回調浪可能摧毀多頭持倉。
看漲只是初步，過程的起落才是交易的重點，例如昨天（2月13日)，恒指中午前已升破22000點，午後一小時更展現夾淡狂升的態勢，至最高22523，成交超過3700億，之後一路回跌至收市倒跌41點，並收在日低，針頂加上技術型態上，所有教科書的技術分析皆：淡。
市場追高淡倉止蝕後才回調
不過技術分析敵不過節奏，自2月份以來，恒指回調不過一天，隔天回升，上週三（0205）回跌，上週四回升，這周二（0211）回跌，週三回升更破頂，昨天回跌，今天回升...
萬般分析不如跟節奏，強弱股份輪流炒，弱勢股份如百度（9888）、友邦（1299）...等也能可追落後，壞消息的美團（3690）、京東（9618）也能逆勢回升，不少二線股也追落後可見，加上趨勢當前，欲罷不能。
記得筆者在1月17日此專欄曾寫恒指的18671點就是波段低位，甚至是今年低位，目前看來更加像樣，依照去年的走勢模式及節奏，這波升浪應有餘未盡，最佳策略是等回調才入市，破頂分段走一些，暫時估計未來高概率可升破去年10月7日的高位23241，引來更多市場追高及淡倉止蝕後才回調，但在這過程中，相信還有不少漲跌的猶疑充斥著，增加交易難度。
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