FM財自 | 港股這波升浪能走多遠？

自1月13日恒指的低位18671點逆轉向上以來，至今已上升19%，又被市場形容為即將進入「技術牛」，雖然筆者從來不認為在失落週期裡面會出現牛市，但仍然視為重要的升浪。

從過去4年多次的升浪看來，例如2022年11月從低位拉升超過8千點，去年9月開始至10月7日的升浪，漲超過6千點，而這波升浪計算至今也升過3600點，有餘未盡的升浪，來到此水平，可說震盪非常，一個回調浪可能摧毀多頭持倉。

看漲只是初步，過程的起落才是交易的重點，例如昨天（2月13日)，恒指中午前已升破22000點，午後一小時更展現夾淡狂升的態勢，至最高22523，成交超過3700億，之後一路回跌至收市倒跌41點，並收在日低，針頂加上技術型態上，所有教科書的技術分析皆：淡。