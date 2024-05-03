FM財自 | 港股連升第9日

美股月底月初的回跌後，昨晚（5月2日）美股指數全數回升，道指升逾300點，納指100升223點，收市後公布業績的蘋果公布（AAPL）將展開史上最大額回購計劃，動用1100億美元，股價盤後狂漲逾7%。
科技七雄連挫兩天後又全線上升，其中升幅最大的英偉達（NVDA）及亞馬遜（AMZN）收市分別升逾3%。
雖然iPhone銷量下跌了10%，蘋果業績只略好過預期，但宣布史上最大規模的回購可抵銷一切，萬般分析不如一個回購。
恒指大時代式爆上?
港股方面，承接昨晚（5月2日）恒指夜期的強勢，恒指今天（0503）高開，最高升近四百點至18604，中午時段收窄一半漲幅，升206點在18413，科指早段最高至4023，中午收市升80點，如果恒指今天收市沒有倒跌的話，已經是連漲第九天，是2018年1月以來最長連升日數。
4月26日上周五，筆者在此欄用標題寫：《恒指大時代式爆上？》
4月30日標題寫：《港股這波升浪欲小不易》
就是看到過去兩個月的恒指日線圖型態，多次來回16100～17200點，再破17200的話，已經不敢揣測是假突破，而是真突破，因為港股過去太多假突破假跌破，讓投資人掉以輕心，或在猶疑真假時，而錯過這波升浪， 輕舟已過萬重山。
筆者估計未來稍作為回調之後，有望再上衝一段至19000點之上才結束。
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