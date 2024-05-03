FM財自 | 港股連升第9日

恒指連漲第九天，成自2018年1月以來最長連升日數（資料圖片）

美股月底月初的回跌後，昨晚（5月2日）美股指數全數回升，道指升逾300點，納指100升223點，收市後公布業績的蘋果公布（AAPL）將展開史上最大額回購計劃，動用1100億美元，股價盤後狂漲逾7%。

科技七雄連挫兩天後又全線上升，其中升幅最大的英偉達（NVDA）及亞馬遜（AMZN）收市分別升逾3%。

雖然iPhone銷量下跌了10%，蘋果業績只略好過預期，但宣布史上最大規模的回購可抵銷一切，萬般分析不如一個回購。

恒指大時代式爆上?

港股方面，承接昨晚（5月2日）恒指夜期的強勢，恒指今天（0503）高開，最高升近四百點至18604，中午時段收窄一半漲幅，升206點在18413，科指早段最高至4023，中午收市升80點，如果恒指今天收市沒有倒跌的話，已經是連漲第九天，是2018年1月以來最長連升日數。