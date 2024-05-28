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FM財自
2024-05-28 12:18:55

FM財自 | 港股連跌4天半後回漲

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港股連跌4天半，充份洗滌市場牛市期望的氣氛 (資料圖片)

港股連跌4天半，充份洗滌市場牛市期望的氣氛 (資料圖片)

港股連跌4天半，充份洗滌市場牛市期望的氣氛後，週一恒指先低後高，在10:30魔咒時點回升，週一終場升218點收在18827

從上周一（520日）恒指高位19706回跌至昨天（527日）低位185041200點的回調，如果是3600點升浪的回調，這個回調幅度很合理，之後再向上一浪高於一浪嗎？

如果是逆轉的話，逆轉的反彈小波段不應超過一半，即恒指的19100是未來比較接近市況判斷的好淡分界線。

如果恒指上周一的高位19706真的是升浪逆轉的開始，相信這週初的反彈將在結算日或之後一天，即本週五前跌破波段低位18500

相反，若這波1200點回跌，只是升浪回調的話，本星期四的結算日或之後一天應會升過19100點，甚至更高。

騰訊今天不跌反升

另外昨晚（0527）市場傳出南非大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus更新股份回購計劃，稱把9600萬股騰訊股票存入中央結算系統，佔騰訊1%股權，此為進一步減持作準備，套現所得預計用作自身股份回購計劃，不過這已經不是什麼新聞，去年騰訊多次傳出減持新聞，騰訊今天不跌反升，似乎市場已經淡化這些持續兩年的減持消息，今天開市在377最低373.4元，之後倒升，中午前最高至386元，中午收市在384 。騰訊昨天（527日）跌至362.4元低位，一天半內回漲超過20元，如果能配合恒指是升浪的回調，而不是逆轉的話，騰訊更有機會領先突破波段頂401元。

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#FM財自 #港股 #美股 #恒指 #納指 #標普 #京東 #加息#北水
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