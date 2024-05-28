FM財自 | 港股連跌4天半後回漲

港股連跌4天半，充份洗滌市場牛市期望的氣氛後，週一恒指先低後高，在10:30魔咒時點回升，週一終場升218點收在18827。

從上周一（5月20日）恒指高位19706回跌至昨天（5月27日）低位18504，1200點的回調，如果是3600點升浪的回調，這個回調幅度很合理，之後再向上一浪高於一浪嗎？

如果是逆轉的話，逆轉的反彈小波段不應超過一半，即恒指的19100是未來比較接近市況判斷的好淡分界線。

如果恒指上周一的高位19706真的是升浪逆轉的開始，相信這週初的反彈將在結算日或之後一天，即本週五前跌破波段低位18500。