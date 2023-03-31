FM財自 | 港股重上21000點壓力重重

恒指昨天（0330）是3月指數期貨期權結算日，上午時段回跌至2萬邊緣後反彈，夜期時段更升破周一時高位，今天（0331）計是第四天上升，早段最高至20722，期指最高20793，接近20800-21200壓力區，之後明顯回調，中午時份收在20480。

借助分拆計劃推升的阿里巴巴（9988），瘋狂炒高兩天之後，今天最高至102元後回調。

昨晚（0330）京東集團（9618）擬分拆京東工業及京東產發在港上市，京東股價又炒升一段，今天（0331）最高至176.5元，升幅超過7％，不過京東比對阿里前天的漲幅相對少很多。

另外前文推薦過的美團（3690）週二（0328）開市在128元，早段震盪維持最低128元不破，後來漸漸走穩，下午時段已經沒有130元之下的便宜貨可買了，週二美團收在134.6元，本來估計收到騰訊股息（10送1美團）的投資者賣壓，不一定在一天內消化完畢，可能兩天，但週二見情況已大大改善，美團週三（0329）受阿里好消息帶領，高收在140元，

美團昨天（0330）收在142元，只是緩步上升，看來逢高仍然有不少市場賣壓，今天（0331）的美團早段最高至148元之後回調，中午時收在146元，連續幾天雖慢升卻波幅狹窄，並未如我之前的一廂情願以為美團會急漲的情況出現，筆者前文寫的目標價165元，看來還要等待一個好消息的出現才有機會到達，持有美團的我會把止損位置調高至若跌破138元時，變成止賺位。

恒指上漲應可升破上次 21000 點？

恒指節奏自上星期二（0320）開始斷了日昇日跌的節奏之後，恒指連漲三天半，之後回跌兩天，如果這次也跟節奏的話，今天已是第4天：漲，除非今天下午時段恒指倒跌收市，才符合漲3天半的節奏，會跟上星期一樣，之後從高位回跌兩天嗎？

所以基於這節奏，今天早段我平了些科指股份的多倉，但只平了少量，因為今天未升至20800-21000壓力區。

如果今天（0331）下午時段沒有倒跌的話，即是連續第四天上漲，打破了上星期的節奏，另一個節奏估計這波恒指上漲應可升破上次21000點的高位一些，讓市場重回信心開始看升，然後或在21200附近回跌，之後再跌破2萬？

以上這些看起來像是胡亂猜測的態度，其實從今年的年初效應2萬點開始，我就估計會升至農曆年前後，後來農曆年後最高22700出現後回跌一天，我就估計之後可能跌破兩萬，後來真的實現了...

交易本來就要大膽預期，不能見升就一路看升，見跌就一路看跌，踏入3月份開始，我前文用過《見升不是升，見跌不是跌週期》作為文章標題，3月份快過去了，至少目前仍然這樣。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名。