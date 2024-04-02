FM財自 | 港股高開高走的機會

昨天4月1日香港假期，當眾人仍沉醉於假日氣氛或趕著歸途時，我看到的是機會，道指及標指期貨周一在亞洲時段破歷史新高，幅度雖然不多，但在連續假日後的盤前期貨開市早段，對一個期貨交易來說是機會，美股盤前已回跌，美國正式開市後，道指及標普指數倒跌，納指反而變動不大。

道指一度跌超過300點，納斯達克指數表現反覆，收市力保不失，美國製造業活動意外好過預期，加上鮑威爾表示不急於減息，最近的通脹稍為回温，沒有影響息口路徑，債市急跌，10年期國債債息升超過12點子，金價再創新高，道指收市跌240在39566，標指期貨開市前已回跌，標指現貨來不及改寫歷史新高已回調，收市微跌十大點在5243.77，納指100升38點在18293，納指日中距離歷史高不足100點。