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FM財自
2024-04-02 12:29:54

FM財自 | 港股高開高走的機會

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今早段三大新能源車股偏軟，小鵬汽車更跌破多年低位。（資料圖片）

今早段三大新能源車股偏軟，小鵬汽車更跌破多年低位。（資料圖片）

昨天41日香港假期，當眾人仍沉醉於假日氣氛或趕著歸途時，我看到的是機會，道指及標指期貨周一在亞洲時段破歷史新高，幅度雖然不多，但在連續假日後的盤前期貨開市早段，對一個期貨交易來說是機會，美股盤前已回跌，美國正式開市後，道指及標普指數倒跌，納指反而變動不大。

道指一度跌超過300點，納斯達克指數表現反覆，收市力保不失，美國製造業活動意外好過預期，加上鮑威爾表示不急於減息，最近的通脹稍為回温，沒有影響息口路徑，債市急跌，10年期國債債息升超過12點子，金價再創新高，道指收市跌24039566，標指期貨開市前已回跌，標指現貨來不及改寫歷史新高已回調，收市微跌十大點在5243.77，納指10038點在18293，納指日中距離歷史高不足100點。

三大新能源車股早段偏軟

港股方面，上周五及周一A股回穩，並向上發展帶動假後的港股高開高走，今天（0402）早段A股變動不大，港股升逾四百點，再度測試17000點水平，重磅藍籌友邦反彈，騰訊及美團皆有好表現，內險板塊再次從低位反彈，中海油、中石油升波段新高，不過三大新能源車股早段偏軟，小鵬汽車更跌破多年低位至29元之後稍彈。

在大市回升的同時，新能源車股破底的節奏，在去年多次發生，筆者也曾多次在訂閱文中詳述，看這次是否一樣的節奏。

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