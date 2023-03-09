FM財自 | 溫鋼城︰股市調整可吸納 | 港股連跌3日 京東績後盤前插5%

港股今日(9日)表現相當反覆，盤中雖升至20150點水平，午後走勢急轉直下，最終倒跌125點收市，科技股續積弱，憧憬加息步伐再度加快，傳統金融股友邦(1299)跟滙豐控股(0005)支撐大市。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城接受FM財自訪問時指，目前無需過分擔心美國加息加速。

溫總︰今年睇好港股！

溫鋼城料，最終利率頂多會較過去預測高出65至90點子，相信美國經濟最終會實現「軟着陸」，亦未見有大型金融機構和主要經濟體債務出現爆煲危機，憧憬復常帶動經濟復甦之下，股市作出調整反而是吸納機會。

港股而言，美元走強及兩會無帶來炒作憧憬，為港股近日轉弱主因，但相信今年恒指「破底」的機會甚微。他指，上年股市疲軟主因是公司盈利倒退，但今年市場已出現轉變，市場對盈利預期轉正面，又引用恒指過去歷史，指「恒指唔會跌超過4年」。

京東績後無得炒？JD美股盤前挫逾5%

京東集團(9618)業績今晚出爐。溫認為，即使業績靚仔或「息誘」股民，都難以帶動整個科技股板塊，因資金已一早入市，最多只會短暫再升兩三日，特別是市場不乏熱炒板塊。在一眾大型科技股當中，他對百度(9888)睇高一線，因AI概念股繼續是今年焦點。

對於近日北水流向明顯加速，他坦言「北水只係托市，又唔想個市升咁高」，因此北水主要買入目標是ETF。想聽到溫總詳細分析近期受資金熱捧的中資電訊股，以及中國經濟數據對中資股影響，即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及subscribe，支持我們繼續拍片！