FM財自 | 滙豐的神奇節奏後跌完了？

最近兩星期，全世界中外媒體、分析員、 KOL等都在討論歐美銀行股的金融風暴，相信投資人都看厭了，我在此就說些不一樣而又貼合市場的巧合。

恒生指數自3月10日星期五開始，日升日跌的節奏持續到今天第8日，到現在還未斷，至少到今天中午收市前還未打破節奏。

昨天（0320）跌破19000點很恐慌吧？今天又反彈，昨晚夜期時段最高至19274，今天恒指早短最高在19210。

是自3月10日當天恒指破底，之後一天反彈，然後隔天又是破底，連今天是第4個破底之後隔天反彈的日子。

那麼如果明天不再破底，或明天不跌反升，那麽節奏就改變了？要提防走出一個短暫的單向趨勢，而且這4次的反彈幅度越來越少，今天暫時看來是反彈最少的一次。

有時候節奏效應比很多技術指標都還管用。

滙豐反彈力度不太強

滙豐控股（0005）在不經不覺之間，昨天已跌至50元之下了，我都不敢相信些巧合。

記得我前文寫過關於滙豐衝上60元之上時（除凈前），和去年的圖形非常相像，去年（2022）滙豐年初從低位50元之下衝上60元後，輾轉很快跌回50之下，上個月（2月）滙豐漲上60元時，有一位讀者問我，滙豐真的能做空嗎？

以當時的情況，市場分析界關於滙豐全面看升，基本條件好，雖然已至60元，但看似真的無懈可擊，其中一個分析員更說：滙豐接近完美，無可挑剔，我也同意，找不到滙豐之後會急跌的理由。

但我還是做淡倉了，我把交易員的心態直接回答該位讀者：滙豐的節奏和去年這麼相像，即使這次空錯了，輸也要做，輸也甘願。

不到兩星期前，滙豐第一次Gap down下跌至57.4元附近時，我當時寫：這種型態，無論如何都要博淡倉，深層意義是：不做的話會後悔，做的話，沽錯了止蝕便是，也輸有限。

後來滙豐真的下跌了，而且完全跟去年一般跌破50元了，但誰又料到這次是因為歐美銀行股所拖累。

儘管高位時找不到原因，但總有市場風險，下跌自有因，儘管事前完全想不到，這就是節奏的巧合。

滙豐昨天意外跌至50元之下，我的淡倉沿途幾乎全平掉了，昨天的滙豐所有月份put 的引伸波幅（iv）急升，股價急挫7％，以滙豐來說是非常大的跌幅， iv升是很正常的事，昨天下午最低跌至49.7元之後反彈，當時看來49.7元非常似底，收在50.45元，但我不願冒險在同一支股票上，才剛到手的成果，又馬上去冒險轉身買？

恐懼就是底，昨天滙控的跌幅如果是持有好倉的一定恐懼，當然沒有，因為我持有淡倉，但能感受到。

今天（0321）反彈最多至52元，中午收在51.45元，反彈力度並不太強，但這是滙豐的慣性，待外圍情況更明朗化，相信會明顯些，估計未來會在50.2至53.7元之間盤整幾天待美聯儲議息之後。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名。