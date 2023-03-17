FM財自 | 炒股不能看新聞來炒未來

昨晚（0316）歐洲央行將利率提高0.5％，是2008年以來的最高水平，在此之前，市場早有預期會調高0.5％，但經歷過去一星期的銀行股風暴，動蕩蔓延到歐洲後，很多投資者關注歐洲央行周四可能宣布只加息0.25％，甚至這次不加。

昨晚（0316）在歐洲央行決議前，美股三大指數期貨向下發展，公佈後反而向上，歐洲央行將利率提高半個百分點，外界擔心此舉可能加劇金融市場系統的緊張情況，但歐洲央行在一份聲明中說，同時承諾在必要時向金融系統提供流動性支持。

歐美股市回升， 市場投資人普遍認為歐洲按照計畫加0.5％，反而證明金融體系仍然不至於太壞，這反而挽回投資人的信心，美國股市正式開市後，依然節節向上，終場道指升372點或1.17％，標普升1.76％收在3960，升破頸線位，納指綜合更爆升283點或2.48％，納指100又重回12500之上。

歐洲央行的決定，讓外界初步看到美聯儲可能會如何應對最近的金融市場的亂象，這始於上周美國兩家大型銀行的倒閉。

美聯儲和英國央行都將在下周舉行政策會議，市場仍然將焦點放在下星期美聯儲加息幅度只有0.25％，之後甚至會減息的期望上。

恒指呈背馳

港股受惠於歐美股市回升，今天反彈，中午時恆指升355點，收在19559，之前與恒指呈背馳的科指升165點。

筆者前文用標題寫勿追淡，就是觀察到市場氣氛極度悲觀，是基於人棄我取，恐懼就是底的觀念。

美股一週內歷經兩次的銀行風暴，也不過如此，稍微緩和市場即作大幅度回升，這在過去歷史上經常發生，所以交易永遠不能只看已發生的新聞來評估未來，因為利空消息極可能已反映完筆。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名。