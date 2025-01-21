FM財自 | 特朗普對華政策先軟後硬

特朗普昨晚（0120）正式就任美國總統，甫上場已簽署多項法案，而股市卻從日高回落，包括恒指夜期及納指期貨。
特朗普正式就任後簽署多項行政命令，包括撤銷對購買電動車的補貼政策外，亦宣布暫緩執行TikTok「不賣就禁」的禁令75日；並針對來自加拿大及墨西哥的產品加徵25%關稅，但暫未有對最大的競爭對手的中國出招，可能是不想在訪京前打破「親中」氣氛。
港股今天延續昨晚恒指夜期的強勢高開，不過市場擔心政策反覆短暫為由，恒指一度跌回2萬關之下，最低19920，之後V彈，中午前升上20150附近收，連升第6天，多隻港股延續強勢。
特朗普式蜜月期
恒指今天（0121）升破去年底12月30日的高位一些些，最高至20205，雖然趨勢向上不變，但不能視為突破，只能看成和去年相若的節奏，去年2024年1月恒指做出波段低位14794點之後，緩慢反彈一段長路，憧憬今年是否會走相似的路徑，緩步向上？
最樂觀的看法是，這波恒指升浪會否有幾分像去年9月中時的情況，觀察未來會否跌破19900及19700的兩個關鍵性位置，不然這波特朗普式的蜜月期，估計可能延續至農曆年後開市，升至21450點水平附近，先享受蜜月期的升浪，變數留待農曆年後再來擔心。
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