FM財自 | 特朗普對華政策先軟後硬

特朗普昨晚（0120）正式就任美國總統，甫上場已簽署多項法案，而股市卻從日高回落，包括恒指夜期及納指期貨。

特朗普正式就任後簽署多項行政命令，包括撤銷對購買電動車的補貼政策外，亦宣布暫緩執行TikTok「不賣就禁」的禁令75日；並針對來自加拿大及墨西哥的產品加徵25%關稅，但暫未有對最大的競爭對手的中國出招，可能是不想在訪京前打破「親中」氣氛。

港股今天延續昨晚恒指夜期的強勢高開，不過市場擔心政策反覆短暫為由，恒指一度跌回2萬關之下，最低19920，之後V彈，中午前升上20150附近收，連升第6天，多隻港股延續強勢。