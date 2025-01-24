FM財自 | 特朗普態度主導港股漲跌

美國聯儲局1月議息結果將在下週三1月29日美國時間公佈，適逢美國總統特朗普昨晚（0123）以視像形式在瑞士世界經濟論壇上發表講話指出，「要求立即降低利率」，明確表示他將尋求更低利率的態度，是他自星期一上任以來首次談及貨幣政策。
經過連續3次減息後，市場原先對於聯儲局將於下星期三議息結果，普遍預料99％是維持不變，包括鮑威爾在內的多名聯儲局官員也表示，通脹具有黏性，進一步減息要保持謹慎，不過這次「特式」言論添加下次3月份會否再減息的變數。
自2025年1月份首個交易日開始，港股先跌後漲，市場全壓注在特朗普對華態度上的揣測，1月13日恒指出現今年低位18671之後，隔天恒指gap up 升回19000點之上，開市就是全日低位陽燭向上，隨後連升6天至20205最高位，又受到「特式」言論影響跌回2萬點之下，回跌兩天，今天(0124)再度受特朗普對華態度的表態而上漲，特朗普指可與中方達成貿易協議，寧願不對華施加關稅。
恒指早段開市後一路震盪向上，至今天中午時升356點在20057水平，重上2萬關之上，最高至20113，升至周二（0121）今年高位附近。
港股投機交易適宜以虧損有限衍生工具應對
港股市場的震盪，今年以來全壓注在特朗普的對華態度及言論上，相信未來仍會持續一段長時間，所以港股投機交易，適宜以虧損有限的衍生工具來應對，不然經常會被「特式」言論所嚇退，甚至連環止損。
暫時估計恒生指數還可輾轉向上發展一段，大約在21050點附近，不過隨時要有心理準備，「特式」改變態度的消息隨時出現，萬般分析不如一個消息，是今年的交易的特色
Option Jack