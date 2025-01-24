FM財自 | 特朗普態度主導港股漲跌

美國聯儲局1月議息結果將在下週三1月29日美國時間公佈，適逢美國總統特朗普昨晚（0123）以視像形式在瑞士世界經濟論壇上發表講話指出，「要求立即降低利率」，明確表示他將尋求更低利率的態度，是他自星期一上任以來首次談及貨幣政策。

經過連續3次減息後，市場原先對於聯儲局將於下星期三議息結果，普遍預料99％是維持不變，包括鮑威爾在內的多名聯儲局官員也表示，通脹具有黏性，進一步減息要保持謹慎，不過這次「特式」言論添加下次3月份會否再減息的變數。