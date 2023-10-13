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FM財自
2023-10-13 13:08:12

FM財自|狂歡就是頂

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大和花旗齊看淡，使得恒指期貨回跌（資料圖片）

大和花旗齊看淡，使得恒指期貨回跌（資料圖片）

昨晚美國公布9 CPI 數據，年增3.7%，略高於市場預期的3.6%，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，為近兩年來最慢增速，符合市場預期，按月升0.4%，高於市場預期的0.3%。公佈後美股指數期貨市場反應向下，尤其是道指，納指反而先跌後破日高，半夜時段才跟隨向下，終場三大指數低收。

昨晚（1012）京東遭大摩調低美股目標價4成，大和花旗齊看淡，使得恒指期貨回跌，夜期時段跌破日間的低位18200點，最早顯示破頂回跌的技術逆轉訊號。

昨天新聞媒體充斥著國家隊入場，而成交額再過千億，大市連漲6天，市場歡欣起舞，分析員無不看好後市，有些寫目標19000，甚至兩萬點。

然而很多人忘記了失落週期的節奏特徵：

1，沽在璀璨破頂時。

2，要與市場氣氛逆向思考。

3，出現大成交額經常是頂。

再加上好消息已出籠，恒指能連漲6天就是等待好消息的來臨，sell the fact誰都懂，昨天就是好消息實現而賣出時機，以上幾個定律昨天（1012）同時發生。

筆者不是馬後炮，其中3點失落週期特徵，是摘錄在前文中寫過的。

這星期繼週初跌的效應斷攬之後，恒指連續週五升的效應自然也斷了連續，今天（1013）港股藉著隔晚美股回跌及京東壞消息，恒指低開在18000點之下，中午時段下挫385點，收在17852

恒指圖形顯示似黃昏之星，若下週再挫，這圖形成型的話，正路來說可跌破十月份的低位17094

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