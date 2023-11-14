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FM財自
2023-11-14 12:22:03

FM財自|理論都很動聽但與實際情況差距遙遠

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期權市場無論long short都是高槓桿市場 (資料圖片)

期權市場無論long short都是高槓桿市場 (資料圖片)

期權市場無論long short都是高槓桿市場，因為成本低，很少會不放大合約量來交易的，尤其是OTM（價外）行權或近月份，除非你真的想利用期權來「投資」。
最近看到一些網上分析，說Long如何定止損，看來又是一些很吸引的「理論」，卻並不實際，其實以long來交易，你最佳的止損位就是錯方向時賠光期權金而不設定止損位置，這樣才可能在到期前有復活（反敗為勝）的機會，這是long的優勢。
如果long要定止損的話，是浮虧兩成？4成？還是輸8成才來止損呢？
在槓桿市場再定止損位的話，等於再槓桿你的思緒，加大自身的猶豫及壓力，在不穩定的情緒之下，很容易在對方向前的震盪止損錯了，也容易因為有了止損的念頭及恐懼，容易在盈虧之間提早平倉而錯過之後的很大倍數的利潤。

不切實際的策略

long本身贏的機率已偏低，所交易的相關資產除了要對方向之外，還要跑贏時間值及引伸波幅的回跌，近月份及遠月份又有不同程度的時間值消耗速度及槓桿，整體來說long 的贏面不到3成，股價2％的震盪，期權價可能已經30％以上的震盪，再加上一些不必要的負擔，只會讓勝率更低，回報更少，造成長賭必輸的死局，價內及極遠月份的價內期權long暫不在此討論範圍。
新手可能看不太明白，但有五年以上的期權交易經歷者自會明，換句話說，如果用5000元來long 方向，預備浮虧三成時止損，3成即虧損1500元時，那麼不如縮小總金額，只用1500元來long而不設止損，這樣最大虧損依然是1500元，卻增加勝率，減低矛盾。
相關資產若跳空高開或低開，期權價極可能已經超越3成的止損的設定，所以Long設定止損，根本是不切實際的策略。

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有些交易期權者會用long來炒當天（即市交易），無論盈虧都當天了結，這樣的話盈虧通常都在成數，雖然少了時間值的消耗成本，但一買一賣增加了交易成本，而且相關資產的期權合約必須成交活躍，報價適當及波幅夠大才有機會，不然這方法在狹窄的即市交易中難持久。
期權交易博大精深，變化萬千，表面簡單實際還要看每個人的交易態度取向，絕難一概而論。

Option Jack

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