FM財自 | 瑞信危機發酵 雷曼2.0殺到埋身？ 黃國英：風險可控

正當大家以為矽谷銀行(SVB)危機暫時解除，昨晚瑞信銀行(CS)又傳出隨時爆煲，雖然瑞士央行已出口維穩，但金融危機一波接一波之下，必然動搖市場信心，港美金融股齊齊無運行。不過，昨晚(15日)美股科技板塊無視市場情緒惡化繼續升，納指仍然企穩收市。FM財自美股節目Money Trend主持兼美股資深炒家Jason指，美國為壓抑通脹，似乎不會因有關事件減慢加息步伐，納指下行趨勢或會持續，短期美股焦點將落在下星期議息結果上。

Jason相信，晶片股AMD及NVDA股價仍有上行空間，但本周不宜大注入市，又提醒現價入場必須要訂立止蝕位，而資金避險需求增加之下，黃金亦具上升潛力。

黃國英︰唔會好似雷曼咁「火燒連環船」



今集更特別請來著名基金經理黃國英對事件作出評論，他在節目中指，SVB及CS事件主要帶來幾個影響，首先美國或會因此放慢加息速度，同時有關部門對銀行的監管或會更嚴謹，影響未來盈利能力，初創公司融資亦會變得困難。他形容SVB事件為「黑天鵝」，但美國處理速度相當快，瑞信「爆煲」則是「灰犀牛」，大多投資者早有預料，因此市場反應不會很大。

他指，目前資金拋售銀行股，湧進大型科技股，可見資金並不是急於將所有資產拋售，市場傾向認為風險可控，僅個別板塊會受影響，特別是對金融類股份及商品帶來衝擊，長遠投資角度而言，可考慮選擇股價低殘、穩健的傳統行業股「接飛刀」。

FM財自全新美股節目Money Trend由柳俊江主持，夥拍美股資深炒家Jason，陪大家探討宏觀經濟新聞，再到實戰落場選股！繼上集估中科技股上行走勢，本周對後市又有甚麼看法？有甚麼板塊可以再跑出？想了解更多Jason及英sir的後市部署分析，即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及subscribe，支持我們繼續拍片！