FM財自 | 環球情勢風高浪急但勿追淡

從美國矽谷銀行與加密幣放款銀行Signature Bank相繼倒閉震撼全球金融圈後，美國銀行類股接連重創，但對昨晚（0313）美股影響有限， 美股三大指數自星期五下挫之後，週一繼續大幅震盪，道指期貨早段在亞洲時段急漲400餘點， 歐洲時段開始下跌，至美國開市早段，最多跌近400點，後來反彈，收市只微跌。

道指終場跌90點，標普跌5大點，納指綜合升49點。

歐洲金融類股慘遭波及全面大跌，歐洲央行暫無召開緊急會議的計畫，德國央行雖召開緊急會議，但並未提出救市措施。

匯豐較早時公布，以1英鎊收購矽谷銀行英國分支業務，港股匯豐股價昨天先低後反彈，只是微跌收市，然而惡夢未完，港股收市後，倫敦匯控及歐洲銀行類股的急挫，匯控再度急挫，今天港股匯控跌6％，中午前最低跌至53元之下，對於匯豐控股二月份的每天狂漲，至60元之上時，筆者在此欄也提出過，根據2022年2及3月份的模式匯控之後又跌回50元，這種節奏不可不妨，目前已跌至53元之下，看來節奏真的如此。

恒指追淡倉睇18200點風險

恒生指數昨天早段上午，跟隨A股及美股期貨急速反彈，後來下跌，儘管拜登出面安撫，股市仍然高低震盪，是美債息率下滑讓週一早段美股及港股回升的原因， 市場上週原先預期0.5％的加幅預期減退，美聯或只加息0.25％，但市場炒完好消息後，炒壞消息，壞消息的下跌後，又憧憬好消息，造成股市大幅度震盪。

恒指今天跌回昨天的升幅，受A股重挫拖累，還跌破上週波段低位，若根據去年三月份的節奏來看，恒指隨時會在跌破19000點之下，逆轉回升，追淡倉的話宜預設止蝕，現時逢低買入的策略，卻可能面對去年3月15日，最低跌至18200點的風險，所以注碼需謹慎。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名