FM財自 | 留意美股若回軟港股跟隨 恒指於250天線乏力企穩

昨日 (6月14日) 恒指開局表現偏強，不足三十分鐘高見19,641點，升近120點，高於250天移動平均線 (19,573點)，為5月24日以來首度出現。倘若收於其上，實屬恒指可望續升的有力證明。然而，開市約一小時後恒指已見轉跌，最終下跌113點，終止五連升，收報19,408點，令後市能否續升仿如添上一層霧霾。回顧於6月9至13日表現，連續三個交易日收市位處於5月23和24日的下跌裂口 (介乎19,304至19,363點) 之上後，昨日收報19,408點雖仍高於19,363點，不過低於5月23日收報19,431點。

不排除本週餘下兩個交易日恒指回到裂口當中，甚至應關注若外圍投資氣氛偏淡，恒指將會收低於裂口底部的19,304點。於6月8日發佈市評文章時已表示，19,300點為現時枯榮分界的重要參考，而6月13日收報19,521點，為5月23日以來最高，歷時已有三週，令不少投資者憧憬恒指續升至更高水平。但若大家曾讀到筆者在6月12日發佈的另一市評文章，應會記得若大市成交額不增加，港股面對上升動力不足格局。於6月12和13日成交額約803億和998億港元，後者雖見顯著增加，不過依然低於1,000億元。

現又來到時好淡角力時刻

故此昨日恒指於250天線得而復失，走勢不足為奇。現時恒指較此線低不足170點，倘若今日轉升，仍可望短期再度挑戰250天線，為恒指續升帶來曙光。觀乎6月8至13日雖見四連升，但累升不足270點，平均每日升幅約67點，僅見緩緩上揚，證明升勢乏力，所以一遇賣方反攻，升勢便見受阻。現時又來到好淡角力的時刻，若買方偏強，周五 (6月16日) 或之前收高於250天線機會大；反觀若賣方偏強，周五或之前收低於19,300點機會大，即再度失守現時的枯榮分界，屆時要有恒指續跌的心理準備。

事實上，近期港股見升或許與美股走勢有關，6月8至13日納指也見四連升，累升3.57%，反映美國科技股正強勢。同期反映在美國交易的中概股表現的納斯達克中國金龍指數累升4.01%，跑贏納指；不過於6月8至13日大型科技股ATM均在恒指五大權重股之列，阿里巴巴─SW (9988)、騰訊控股 (0700) 和美團─W (3690) 分別累升1.96%、2.99%和3.64%，表現均遜於金龍指數，並僅有美團表現優於納指，證明在港上市的科技股雖有金龍指數利好加持，卻仍受沽壓拖累，令ATM的升幅受限。

留意6月9至13日美元兌人民幣見三連升，反映期內人民幣持續貶值，於6月13日在岸價收報7.1666，為去年11月29日以來最高，認為是近日港股升勢受限主因。惟見人民幣回到7.1200以下，屆時美國科技股仍見上揚，恒指才可望上試19,800點。但納指能否續升存疑，現時納指市盈率超過44倍，意味著合理盈利增速不少於44.00%。而最大市值的七隻成份股，於今年首季盈利表現，有四隻錄得倒退，包括特斯拉 (TSLA.US) 和臉書 (META.US) 的22.59%和23.52%。表現最好的英偉達 (NVDA.US)，增長26.27%，卻遠低於44.00%，足見美國科技股上揚幅度早已偏離盈利增速，泡沫已形成。若多看兩天，納指未能收高於13,700點，投資者考慮減持美國科技股為佳。