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FM財自
2024-08-06 15:57:42

FM財自 | 當跌至大家都恐懼時就是反彈的開始

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美國就業數據疲弱，加上中東緊張局勢升溫以及日圓加息引起的拆倉潮，美股周一(5日)亦經歷「黑色星期一」，三大指數繼續急瀉。道指暴跌1033.99點或2.6%，納指最多曾挫6.36%，至收市跌3.43%，標普500指數亦跌3%，創2022年以來的最大單日跌幅。

週一（5日）美股指數期貨急跌，連鎖效應，造成亞太區市場甚至環球股市重創。

由於市場憂慮美國經濟數據放緩，轉為硬著陸，經濟衰退擔憂迅速蔓延，週一（5日）早段日元觸發止蝕盤而急升，引發日股重挫，美股指數期貨急跌，連鎖效應，造成亞太區市場甚至環球股市重創，vix恐慌指數一度升至四年以來新高。

美股從終極一升至逆轉，7月中前納指圖表上出現教科書式的標準轉勢形態，不到四星期時間，美股3大指數已跌回起步漲時的水平。

日經指數最敏感的就是日元匯價的變動，昨天重挫4,451點或12%，幾乎收在最低位，此次跌幅超過了19871020日時的紀錄，這次黑色星期一的核心主角其實是日本股市。

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納指期貨週一在日本股市收市前跌至最低位，NQ期貨曾下跌1,100點，市場一度出現恐慌，而道指期貨（YM）的低位則出現在美股開盤前，最多跌超過1,200點，美國股市正式開始後，不斷向上反彈，收窄盤前的大部份跌幅，其實這也是意料中事，因為這次下挫的主角並非美股，我把逆轉以來餘下的美股空倉趁機會全平，雖然空倉全平，但估計未來反彈震盪幾天之後，美股指數可能會再下跌，不過再出現像週一（5日）的恐慌性急挫的機率極低，昨天下午時段美指期貨put的極高引申波幅（iv），昨晚美股指數期貨反彈，iv比對盤前時已大幅下滑，預期未來iv還會漸漸下跌。

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至於港股方面，昨天（5日）上午恒指不太跌只是震盪，但下午受日股及NQ期貨擴大跌幅拖累，跌幅擴大至跌504點低見16,441點，是520日高位回跌浪以來的波段低位。

美股昨晚收窄跌幅，今天日本股市反彈一半，恒指早段走高，最高至16,909點，從昨天最低位反彈460餘點，之後回跌震盪，在失落週期中港股繼續走著自己獨有的步伐，估計破底後的恒指未來或許又升回17,100點附近。

 

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