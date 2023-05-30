FM財自 | 疫情加速線上投保飆升三倍

（由左至右：Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生；Bowtie資深顧問曾俊華先生；Bowtie聯合創辦 人兼聯合行政總裁陳鯤宇先生）(圖片由Bowtie提供)

香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）在踏入四周年紀念之際，公佈最近的財務數據和營運里程碑。即使面對過去三年香港疫情，Bowtie依然不懈努力，持續寫下驚人的銷售成就。

最值得一提的是，Bowtie已成功突破600億元的總保障額，顯示了客戶對於保泰人壽的信心和支持。此外，保泰人壽再次榮獲直銷渠道保單銷售冠軍，展現出其在業界的領先地位和客戶的滿意度。

線上投保飆升三倍

自四年前於香港推出以來，Bowtie一直致力於以科技重塑保險新格局，填補保障缺口。在早期營運階段，香港的直銷渠道保單銷售比率（包括網上以及其他渠道）僅為2.9%。然而，透過四年來的努力，Bowtie開發了直銷渠道，引領同業共同推動上述比率飆升近三倍至8.5%。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生表示：「隨著消費者的投保習慣轉變和市民健康意識提升，我們深信香港的網上應用率可達到30%。並且，預計在未來Bowtie將成為新一代的主流渠道，迎頭趕上其他發達市場。」

他進一步指出：「Bowtie已經奪得逾30%直銷渠道市場佔有率，代表每三位在網上投保的消費者就有一人選擇Bowtie。這也超越了所有銀行以及保險公司同業，在過去連續兩年再度衛冕直銷渠道保單銷售冠軍。」

自新冠疫情爆發以來，港人對私營醫療服務以及醫療保險的需求急劇增加，進而推動了自願醫保產品的熱搜量。即使在疫情放緩後，針對自願醫保產品的網上搜尋量依然保持強勁勢頭，Bowtie的總網頁瀏覽量也達到了一億次。

值得一提的是，Bowtie再次成為最多人在Google上搜尋的自願醫保品牌，這反映出該品牌正贏得消費者的認知度。今年三月份，Bowtie的自願醫保產品銷售額更創下了歷史新高，可見該品牌在市場上的地位不斷攀升。

Bowtie能夠突破600億港元的總保障額，全靠超過9萬多名客戶對該品牌的信任和支持。去年，該公司的整體經常性收入達到1.7億港元，同比增長超過100%。

在自願醫保產品銷售方面，Bowtie去年的保費收入達到8,000萬港元。預計在今年內，該數字將增長至1億港元，並突破兩萬張自願醫保保單。此外，在團體醫保產品銷售方面，Bowtie去年的保費收入同樣實現了超過100%的增長，服務超過500家中小企業和擁抱科技的企業，其中包括虛擬銀行、電信商、航空公司等。

除了實現業務增長外，Bowtie一直致力於提供卓越的客戶服務。去年，該公司處理了超過5萬次客戶查詢，並獲得了93%的滿意度評分。此外，約90%的客戶能夠自行在網上完成投保。

根據Bowtie過去十二個月的理賠數據，絕大部分索償個案均獲批核，整體客戶獲批核索償個案的比率超過99.7%。以自願醫保計劃產品單獨計算的賠償率為88%，而高端自願醫保計劃Bowtie Pink的賠償率則為100%。即使索償個案增加了4倍，Bowtie完成賠償的所需時間依然不增反減，並始終兌現賠償承諾。

此外，Bowtie還通過向客戶推廣預防性醫療管理，投資於他們的長遠健康，從而維持了接近94%的客戶留存率。這表明客戶對Bowtie的保險產品和服務的信任和滿意度都非常高。

與時並進的自願醫保

在香港醫療成本不斷攀升之際，Bowtie透過謹慎平衡保單保障項目與長遠保費水平，致力於將客戶平均自行負擔的醫療金額限制於HK$10,000的可負擔水平之內，從而減低他們因突如其來的醫療開支所帶來的經濟壓力。

回顧2022年，Bowtie自願醫保的平均自付金額維持在3,000港元，符合產品定位。因此，Bowtie決定將資源投放於提升用戶體驗和保險條款，並作出以下升級：

推出「無索償獎賞計劃」：該計劃將 BowtieCash 自動存入健康狀況良好且在指定保單期內沒有索償紀錄的客戶帳戶中。 BowtieCash 可用作抵銷賠償後客戶仍需支付的金額。

擴展「 24 小時全球緊急援助服務」到所有自願醫保計劃。

提高 Bowtie Pink 自願醫保（私家房級別）的保障限額：每年保障限額由 1,000 萬提高至 2,000 萬港元；終身保障限額則由 5,000 萬提高至 8,000 萬港元。

提升各級別自願醫保計劃的條款，包括 Bowtie 自願醫保靈活計劃：將未知投保前已有病症的等候期由 1 年縮短至 180 天，讓受保人更早獲得 100% 的保障。

根據Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇先生的說法，保險公司有義務確保客戶的醫療保障是與時並進的。Bowtie將透過自身的科技優勢，降低營運成本，為客戶提供更高性價比，緊貼時代的自願醫保產品。

Bowtie資深顧問曾俊華先生表示，透過純保障產品，Bowtie填補了香港人超過600億港元的保障缺口，為舒緩公營醫院的壓力作出顯著貢獻。他期望Bowtie能在不久的將來為更多人解鎖私營醫院服務。